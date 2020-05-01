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Koronavirüs Portekiz kademeli normalleşmeye geçiyor
DÜNYA

Portekiz kademeli normalleşmeye geçiyor

Kovid-19'dan dolayı uyguladığı olağanüstü hali 6 hafta sonra, 2 Mayıs'ta sonlandıracak Portekiz, kademeli normalleşmeyi 4, 18 ve 30 Mayıs tarihlerinde üç aşamada gerçekleştirmeyi planlıyor. Toplu ulaşım araçlarında maske kullanmayanlara 350 avroya kadar para cezası verilebilecek. 11 ve 12'nci sınıfların (16-17 yaş) maske takma şartıyla ve katı kısıtlamalar altında 18 Mayıs'ta okulda öğrenime başlayabileceği, alt yaştaki diğer öğrencilerin de evden internet aracılığıyla eğitime devam edeceği açıklandı. Portekiz'de birinci ve 2'nci futbol liglerinde kalan maçlar 30-31 Mayıs'ta başlayacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 19 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulayan Portekiz, 4 Mayıs pazartesi gününden itibaren "kademeli normalleşme sürecine" başlıyor.

Olağanüstü hali 2 Mayıs itibarıyla sonlandıracak Portekiz hükümeti, ülkedeki ekonomik ve sosyal yaşamı aşamalı olarak başlatacak bir plan hazırladı.

Başbakan Antonio Costa, basına verdiği bilgide, olağanüstü halden dolayı 6 haftadır uygulanan kısıtlamaların sektör sektör kaldırılacağını, üç aşamalı bir plan öngördüklerini açıkladı.

Costa, pazartesi gününden itibaren en fazla 200 metre büyüklükteki dükkanlar ve berber-kuaför gibi işletmeler ile kütüphanelerin açılacağını ancak buralarda maske ve el dezenfektanı kullanımının zorunlu olacağını söyledi.

Soyunma odaları kapalı tutulacak

Hafta başında parkları ve bahçeleri de hizmete açacak olan Portekiz, bireysel sporların yapılmasına ya da golf ve tenis gibi spor sahalarının açılmasına izin verip, tesislerdeki soyunma odalarını şimdilik kapalı tutacak.

Ayrıca olağanüstü hal kapsamında getirilen kamu ulaşım araçlarının ücretsiz kullanımı uygulaması da pazartesiden itibaren son bulacak. Toplu ulaşım araçlarında maske kullanmayanlara 350 avroya kadar para cezası verilebilecek.

18 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçilecek

Kovid-19 salgınıyla ilgili verilerin azalmaya devam etmesi halinde 18 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçileceğini kaydeden Başbakan Costa, bu kapsamda 400 metreye kadar olan iş yerlerinin, kafeteryaların, kreşlerin, jimnastik salonlarının, sinema ve tiyatroların açılabileceğini duyurdu.

Costa, 11. 12. sınıfların (16-17 yaş) maske takma şartıyla ve katı kısıtlamalar altında 18 Mayıs'ta okulda öğrenime başlayabileceğini, alt yaştaki diğer öğrencilerin de evden internet aracılığıyla eğitime devam edeceğini bildirdi.

Kademeli normalleşmedeki üçüncü aşamada ise Portekiz 1. ve 2. futbol liginin de arasında olduğu bazı profesyonel liglerin 30-31 Mayıs'ta seyircisiz olarak maçlarına başlaması öngörülüyor. Bu aşamada haziran ayı başında otel ve plajların açılması, dini ibadet yerleri ile cenazelere sınırlı sayıda katılıma izni verilmesi planlanıyor.

Kovid-19'a karşı mücadelede Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında iyi örnek olarak gösterilen ve salgından en fazla etkilenen İspanya ile 1200 kilometrelik kara sınırı olmasına rağmen kendini korumayı başaran Portekiz'de şimdiye kadar 985 kişi bu virüsten hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 25 bin 45 olarak açıklandı.

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