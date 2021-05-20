Prens Harry ve Meghan Markle'dan salgında zor günler geçiren Hindistan'a yardım merkezi

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen Hindistan için harekete geçti. 19 Mayıs 2018'de İngiltere'de Windsor Kalesi'ndeki St George's Şapeli'nde evlenen çift, dün evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.

Çift, Hindistan'da koronavirüsle mücadeleye yardımcı olabilecek bir yardım merkezi inşa etme planları olduğunu duyurdu.

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Daily Mail'in haberine göre, Harry ve Meghan tarafından kurulan organizasyon olan Archewell'in internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

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TOPLUM YARDIM MERKEZİ KURULACAK

Açıklamada, "Yüz binlerce hayat kaybedildi, milyonlarcası enfekte oldu ve krizin açıklanandan daha kötü olduğuna dair yaygın endişeler var. Archewell Vakfı ve World Central Kitchen, en son toplum yardım merkezimizi Mumbai'de kuracak." denildi. Söz konusu merkezin, aynı zamanda aşılama merkezi olarak kullanılabileceği kaydedildi.

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