Koronavirüs Profesör uyardı 15 tane mutant suş var ama Türk mutant var mıdır şu an için bir şey söylemek çok zor
DÜNYA

Profesör uyardı: 15 tane mutant suş var ama Türk mutant var mıdır şu an için bir şey söylemek çok zor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Yalçın, ABD, İngiltere, Filipinler, Güney Afrika, Brezilya, Avrupa, Avustralya, Güneydoğu Asya gibi bölgelerden bildirilen 15 tane mutant suş (Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplar) olduğunu belirterek, hızla artan koronavirüs vakalarından, bu mutant virüslerin sorumlu olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Profesör uyardı: 15 tane mutant suş var ama Türk mutant var mıdır şu an için bir şey söylemek çok zor
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki hızlı artışın yeni mutant virüslere bağlı olabileceği uyarısında bulundu.

  • Yeni mutasyonların ortaya çıktığını, İngiltere'den bildirilen birden fazla mutasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, “Bildirilen 15 tane mutant suş var. Bunların bir kısmı bilinmiyor, bir kısmının hızlı bir şekilde yaygınlığı olduğundan bahsediliyor ama şu an için 15 tane. ABD'den Kaliforniya ve Kolombiya, Filipinler, İngiltere'den birden fazla, Güney Afrika, Brezilya, Avrupa, Avustralya, Güneydoğu Asya gibi bölgelerden değişik mutant virüs var. Yani birden fazla çeşit olduğu söyleniyor. Bir kısmı bilinmiyor, bir kısmının hızlı yaygınlığı, bulaşıcılığın daha yüksek olduğundan bahsediliyor. Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Avustralya, Afrika'nın güneyinde ve daha yeni mutant virüslerden de bahsediliyor" diye konuştu.

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'VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞTAN, MUHTEMELEN MUTANT VİRÜSLER SORUMLU'

Türkiye'de mutant virüslerle ilgili bütün verilerin Ankara'ya gönderildiğini, Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda incelendiğini ve sonuçların oradan bildirileceğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Oradan ne tür bir virüs olduğu, hangi şeye uyduğu belirleniyor. Şu an için bir bilgi gelmedi. Ama mutasyon sayısı arttı. Vaka sayılarında artış oldu ve muhtemelen de bu artıştan mutant virüslerin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Türk mutant var mıdır, şu an için bir şey söylemek çok zor" dedi.

  • Kuralların radikalleşmesi gerektiğine de işaret eden Prof. Dr. Yalçın, tedbirlere yeteri kadar uyulmadığını vurguladı. Prof. Dr. Yalçın, şunları söyledi:
  • “Maske ve fiziki mesafeye dikkat edilmesi çok önemli. Bence toplu olarak bir araya gelmemek ve maske kullanımı ideal olan. Bu kurallara ciddi şekilde uymak önemli olan. Aşıların 6 ile 8 ay arasında etkinliği söz konusu. Yeni mutant virüslerin bir kısmı ciddi, yayılımı yüksek, bir kısmı hakkında daha bilgi yok. Ama daha çok bulaşıcı. Aşıların bir kısmına etkili olup olmayacağı da özellikle yeni gruplarda bilinmiyor."

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