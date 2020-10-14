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Koronavirüs Putin açıkladı Rusyada ikinci koronavirüs aşısı tescillendi
DÜNYA

Putin açıkladı: Rusya'da ikinci koronavirüs aşısı tescillendi

Putin açıkladı: Rusya'da ikinci koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi. Rusya'daki Vektör Araştırma Merkezi tarafından tescil edilen yeni aşının adı "EpiVakKorona" olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti" diye konuştu.

  • Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı

Rusya uluslararası uçuşları arttırıyor

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya'nın aşı açıklamasına ilk yorum
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Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya'nın aşı açıklamasına ilk yorum

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.

Ayrıca Rusya’dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler’e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
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Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.


Rusya’nın koronavirüs aşı açıklamasına Almanya’dan tepki: Yüksek riskli deney
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Rusya’nın koronavirüs aşı açıklamasına Almanya’dan tepki: Yüksek riskli deney
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