Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak

Türkiye'de 50 binin üzerine çıkan koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Ramazan ayında ise tam kapanma gündemde. Gözler yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısı ve salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlarla birlikte gerçekleştireceği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararlarına çevrildi.
- Kritik tedbirler, Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamalarla belli olacak.
İKİ KRİTİK TOPLANTI PEŞ PEŞE YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılı örnek alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla paylaşacak.
- Koronavirüs tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında. Toplantıya kurulu üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.