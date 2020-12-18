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Koronavirüs Rizede aynı aileden 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İlk cenaze açıldı iddiası
TÜRKİYE

Rize'de aynı aileden 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti: 'İlk cenaze açıldı' iddiası

Rize'nin Güneysu ilçesinde "Genç" ailesinden ilk vefat eden Burak Genç'in cenaze törenine katılan ve daha sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 kişiden 6'sı bir ay içerisinde hayatını kaybetti. Dün vefat eden Fatma Duman'ın eşi Muhammet Duman, "Yeğenimiz İstanbul'da öldükten ve buraya geldikten sonra maalesef tabut açılıyor ve ondan sonra hastalık birçok kimseye bulaştı" dedi

Haber Merkezi AA
Rize'de aynı aileden 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Rize'de aynı aileden 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve bir ay önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 24 yaşındaki Burak Genç, memleketi Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi. Genç'in aynı hastalıktan tedavi gören babası Muhammet Genç (49) de 4 gün sonra vefat edince cenazesi oğlunun yanına defnedildi. Burak Genç'in cenaze törenine katılan akrabalarından 12'sinin Kovid-19 belirtileri göstermeleri yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından tedavilerine başlanan aile bireylerinden Bünyamin Genç (36) 1 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Tedavisi hastanede yapılan ve oğlunun vefat haberi saklanan baba Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta Kovid-19'a yenik düştü.

"Acımız çok büyük"

Muhammet Genç'in ağabeyi İbrahim Genç (53), 4 Aralık'ta hayatını kaybetti ve kardeşi ile yeğeninin yanına defnedildi. Genç ailesi, Kovid-19 sebebiyle son acıyı ise 17 Aralık'ta yaşadı. Ağabeyi Ali Genç'i toprağa veren Fatma Duman, 53 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Fatma Duman'ın kız kardeşi Aysel Peçe'nin ise İstanbul'daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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KORONAVİRÜS
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  • Fatma Duman'ın eşi Muhammet Duman, 36 yıllık hayat arkadaşını toprağa koyması nedeniyle acısının çok büyük olduğunu anlattı. Genç ailesinden 29 gün içerisinde altıncı cenazeyi defnettiklerini ifade eden Duman, "Aşının bir an önce başlamasını istiyorum. Milletimiz perişan olmasın, yuvalar yıkılmasın. Ufak baldızım 46 yaşında aynı hastalıktan yatıyor. Belki de bu akşam haberini alacağız." dedi.

Aşının herkes tarafından vurulması gerektiğini belirten Duman, "Benim içim yanıyor, başkalarının içi yanmasın. Kayınımı gömdüm, torunumu gömdüm. Bacanağımı, bir torunumu daha gömdüm. Dayımın oğlunu gömdüm. Aşıyla birlikte millet belki ferahlar." diye konuştu.

Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü
KORONAVİRÜS
Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü

İlk cenazenin açıldığı iddiası

Salgında dayısı ve kuzenleri ölen Mustafa Duman, çok zor bir imtihandan geçtiklerini aktardı. Ailede Kovid-19 nedeniyle ölümü gerçekleşen ilk kişinin Burak Genç olduğunu vurgulayan Duman, "İlk yeğenimiz İstanbul'da öldükten ve buraya geldikten sonra maalesef burada tabut açılıyor. Açıldıktan sonra benim abim ve ölen yengem orada bulundu. Büyük ihtimalle oradan Kovid hastalığını aldılar. Ufak rahatsızlığı vardı. İki haftadır yoğun bakımdaydı. Bu sabah kaybettik." şeklinde konuştu.

"Kimseye bulaştırmamak için dikkat ediyoruz"

Mustafa Duman, "Niye açıyorsun cenazeyi? Niye açılıyor. İnsanlar perişan oldu. Ufak kardeşi de pozitif İstanbul'da yoğun bakımda. Belki onu da kaybedeceğiz. Çok üzücü içimiz hep yanıyor. Bir ay içerisinde bir aileden 6 kişi." dedi. Kendisinin çift maske taktığını ve hiç çıkarmadığını aktaran Duman, "Kimseye bulaştırmamak için dikkat ediyoruz. Dezenfekte cebimizde, her şey cebimizde. Halen bize hayal geliyor. Bir akrabadan altı kişi. Aile neredeyse sönmek üzere." ifadelerini kullandı.

Çok büyük acı: Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
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Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyü Kireçli Mahallesi'nde yaşayan Genç ailesinin bazı üyeleri Kovid-19'a yakalandı.
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Yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki Burak Genç hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.
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Burak'ın ölümünden 4 gün sonra 49 yaşındaki babası Muhammet Genç de vefat etti.
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Baba oğul aile kabristanında yan yana defnedildi.
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Genç ailesindeki 15 kişiden 12'si bu hastalığa yakalanırken yaklaşık 10 gün önce 36 yaşındaki Bünyamin Genç de yaşamını yitirdi.
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Bu sürede hastanede Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki baba Ali Genç'ten oğlunun ölüm haberi saklandı. 4 Aralık'ta aynı aileden Muhammet Genç'ten sonra ağabeyi İbrahim Genç de (53) hayatını kaybetti.
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İbrahim Genç kardeşi ve yeğeni ile yan yana defnedildi. Genç ailesi Kovid-19'a bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi. Genç ailesinin bazı üyelerinin Kovid-19 tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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İki kardeşi, iki yeğeni ve kayınbiraderi vefat eden Ali Genç, acısının çok büyük olduğunu anlattı. Genç, bir ay içinde beş acı yaşadığını anlatarak, Her şey takdiriilahi. İnandık ama kendimize çok dikkat edelim. Maskemizi çok iyi kullanalım. Birbirine mesafeli davranırsak çok memnum olurum. Biz kaybettik, bundan sonra kimse böyle açılar yaşamasın, sevdiklerini kaybetmesin. dedi. Kendisinin de Kovid-19 tedavisi gördüğünü aktaran Ali Genç, Sağlık çalışanıyım. Ben de atlattım. Bu hastalığı Allah kimseye vermesin. Bazen aklım gidiyor, toparlayamıyorum kendimi. Bir anda heyecana kapılıp tepkiler verebiliyorum. Sıhhatim benim de iyi değil. KOAH hastasıyım ve zorlanıyorum. Şu anda atlattım ama ciğerlerimde leke var. diye konuştu. Herkesin kendisini korumasını isteyen Genç, Biz ne kadar önem verdiysek bize yine bulaştı. Üç kardeş, aile hep aynı hastalıktan yattık. Benim üç oğlum ve bir kardeşime bulaşmadı. 15 kişiden 3 kişiye bir şey olmadı. Diğer herkes korona hastalığına yakalandı. ifadelerini kullandı.
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Alaattin Genç de amcasının çocuklarının ve yeğenlerinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Aynı aileden beş tane koronadan kaybettik bir ay içerisinde. Biraz daha tedbirli olmamız mesafeyi korumamız gerekiyor. Allah'tan gelen bir şey ölüme çare yok. şeklinde konuştu. Gürgen Köyü Muhtarı İsmet Pehlivan da bir ay içerisinde aynı aileden 5 kişinin ölümünü çaresizce izlediklerini söyledi. İnsanların duyarsız davranmasından üzüntü duyduklarını kaydeden Pehlivan, Bir ay içinde Genç ailesinden beş kişiyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Köyümüzde başka yakalananlar da var. Ağır olan, hafif şekilde karantinada olanlar da bulunuyor. İnsanlar maalesef bu konuya duyarlı davranmıyor. dedi.
Çok büyük acı: Aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rize'de aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.


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