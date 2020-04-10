Koronavirüs Robotlara korona görevi Sokağa çıkanlara robot polisler kimlik soruyor
DÜNYA

Robotlara korona görevi: Sokağa çıkanlara robot polisler kimlik soruyor

Birçok sektörde kullanılmaya başlanan robotlar, koronavirüs salgını ile birlikte sağlık alanında da yerini aldı. İtalya’da Tommy isimli hemşire robot, doktorların hastayla iletişimine yardımcı oluyor. Tunus’ta yasaklara uymayıp sokağa çıkanlara ise robot polisler müdahale ediyor, hatta kimlik soruyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Perakende sektöründen eğlenceye kadar hayatın her alanında yavaş yavaş yerini alan robotların kovid-19 salgını ile birlikte sağlık sektöründe kullanım alanları genişliyor. Koronavirüs salgının yoğun görüldüğü ülkelerdeki hastanelerde, kamuya açık alanların ilaçlanmasında ve kişiler arasındaki sosyal mesafeyi denetlemek için kullanılıyor.

ROBOTLAR ATEŞ ÖLÇÜYOR

İtalya’da sağlık personeli de zor günler yaşarken, Tommy isimli hemşire robot doktorlara uzaktan hizmet imkanı tanıyor. Hastaların odalarına yerleştirilen Tommy, onlardan sorumlu oluyor. Hastaların doktorlara mesaj iletmesini sağlayan dokunmatik bir ekrana sahip robotlar, ayrıca birçok hasta verisini diğer personelle paylaşabiliyor. Tunus’ta koronavirüs yasaklarına uymayarak sokağa çıkanlara, robot polisle müdahale ediliyor, kimlik soruyor. Çin’de ise robotlar kamuya açık alanlarının dezenfekte edilmesinde kullanılırken ülkenin bazı şehirlerinde el dezenfektanı deposu bulunan robotlar insanlara yaklaşarak dezenfektan sıkıyor, bazıları ise insanları ateşlerini ölçerek uyarılarda bulunuyor.

TALEPLERDE ARTIŞ YAŞANIYOR

  • İsrailli bir robot şirket yöneticisi Chui Dip-sai, Temi isimli robotları ile insanların eve kapandığı ve yakınlarıyla görüşemediği bu dönemde büyük kolaylık sağladıklarını iddia ediyor. Robot Temi’nin Hong Kong’taki tek dağıtıcısı olan Tung Hing Automation’ın Başkanı Roy Lim, 2019’un ortalarında robotları ilk satmaya başladıklarında 2-3 günde sadece bir sipariş aldıklarını belirtirken koronavirüs salgının başlangıcının ardından günde ortalama 3-5 robot siparişi aldıklarını söyledi. Çinli Yunji Technology firması da robot taleplerinde artış yaşandığını söyledi.

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