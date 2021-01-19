Rus bilim insanı: Koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

Hayat

Atom bombasından daha tehlikeli

Sosyal medya üzerinden insan ve toplumların şekillendirildiğini söyleyen Sosyal Medya Uzmanı Dr. Murat Dağıtmaç, "Sosyal medya atom bombasından daha tehlikeli. Dijital dünya yarın bize karşı silah olarak kullanılabilir. Vermiş olduğumuz her bir bilgi bize mermi olarak geri dönecek. Farkında olmadan bizi değiştirecekler. Artık sınırları ele geçirme yok, insanları ele geçirme var" dedi.