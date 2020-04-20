Koronavirüs Rusya Devlet Başkanı Putin Salgın zirve noktaya ulaşmadı
DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Putin : Salgın zirve noktaya ulaşmadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede yeni tip koronavirüs salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir ​Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir ​Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Kovid-19 salgını ile ilgili olarak yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Salgın konusunda ülkedeki durumun hala zor olduğunu belirten Putin, "Ne yazık ki, salgın hala devam ediyor. Başta Moskova olmak üzere Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor" dedi.

Putin, Rusya’nın diğer bütün bölgelerine de salgının nüfuz ettiğine dikkat çekerek, "Önleyici tedbirler sayesinde bu süreci yavaşlatmayı başardık ancak ne yazık ki virüs federasyonun 85 bölgesinde de görüldü" diye konuştu.

Rusya’daki vakalara ilişkin verilerin diğer ülkelerle karşılaştırılması durumunda Kovid-19 ile mücadelenin ilk etabında, salgının yayılmasının yavaşlatılmasında başarıya ulaşıldığını vurgulayan Putin, "Ancak bu bizi hiçbir şekilde rahatlatmasın. Uzmanların da dediği gibi, hastalığın zirve noktası hala önümüzde" ifadesini kullandı.

'Gereken her şey yapılıyor'

Putin, salgında plato adı verilen geçiş sürecinin kısaltılması için gereken her şeyin yapılmasını istedi.

  • Çalışanların idari izine çıkarılması, karantina, izolasyon kuralları gibi önlemlerin salgın ile mücadelede zaman kazandırdığına dikkati çeken Putin, bu önlemler sayesinde salgının yayılma temposunun azaldığını ve sağlık sisteminin yeniden yapılandırıldığını ifade etti.

Rusya’da son bir günde 4 bin 268 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 47 bin 121’e, ölü sayısı ise 44 artarak 405'e yükselmişti.

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