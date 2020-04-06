Rusya’da 954 yeni koronavirüs vakası çıktı: Rus basını 'rekor' olarak duyurdu

Korkutan görüntü: New York'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesi koronavirüs tedavisi gören hastalarla doldu taştı

ABD'nin New York bölgesinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinin koronavirüs tedavisi gören hastalarla dolduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde yoğun bakım ünitesinin girişine yataklar koyulduğu görüldü. Aynı bölgede daha önce de morglarda yer kalmadığı gerekçesiyle ölen vatandaşların mobil morglara koyulduğu görülmüştü.