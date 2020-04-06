Rusya’da 954 yeni koronavirüs vakası çıktı: Rus basını 'rekor' olarak duyurdu

Ülkede son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 343’e yükseldi.
Rusya’da koronavirüse bağlı can kaybının da 47 olduğu açıklandı.
Ülkede son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 343’e yükseldi.
Rusya’da koronavirüse bağlı can kaybının da 47 olduğu açıklandı.
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