Koronavirüs Rusyada 954 yeni koronavirüs vakası çıktı Rus basını rekor olarak duyurdu
DÜNYA

Rusya’da 954 yeni koronavirüs vakası çıktı: Rus basını 'rekor' olarak duyurdu

Rusya’da son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 6 bin 343’e çıktı. Rus medyası, vaka sayısındaki artışı ‘rekor’ olarak duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Ülkede koronavirüse bağlı can kaybının da 47 olduğu açıklandı.
Ülkede koronavirüse bağlı can kaybının da 47 olduğu açıklandı.

Ülkede son 24 saatte 954 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 343’e yükseldi.

Rusya’da koronavirüse bağlı can kaybının da 47 olduğu açıklandı.

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