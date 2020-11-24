Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının fiyatı 10 dolardan az olacak

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan "Sputnik V" adlı aşı adayı dozunun, 10 dolardan (yaklaşık 79 Türk lirası) az fiyata yurt dışına satılacağı açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünce geliştirilen aşının fiyatıyla ilgili bilgiler yer aldı.

Aşının doz fiyatının, Şubat 2021'den itibaren uluslararası piyasada 10 dolardan az olacağı belirtilen açıklamada, "Bir kişinin aşılanması için gerekli 2 dozun fiyatı 20 dolardan (yaklaşık 158 Türk lirası) az olacak." ifadesi kullanıldı.

Aşının, Rus vatandaşları için ücretsiz olacağı da belirtildi.

"Sputnik V" aşısının virüse karşı etki oranının yüzde 95'in üzerine çıktığı ileri sürüldü.

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"Rusya'da Kovid-19 durumu zorlaşıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki Kovid-19 durumunun kötüleştiğini belirterek "Ülkedeki epidemiyolojik durum daha da zorlaşıyor. Sağlık sistemi aşırı yoğunluk içinde çalışıyor." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da Kovid-19 hastaları için hastanelerde 274 bin yatağın ayrıldığını belirterek "Dün sabah itibarıyla bunların yüzde 78,2'si dolu idi. Ülkenin 6 bölgesinde yatakların yüzde 90'ı dolu durumda." diye konuştu.

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"Toplu aşılama 2021'de başlatılacak"

Ülkede Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" ve "EpiVakKorona" aşı adaylarıyla ilgili bilgi veren Golikova, "Sputnik V" aşısından 117 bin doz üretildiğini, yıl sonuna kadar da 2 milyondan fazla dozun üretilmesinin planlandığını aktardı.

Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının klinik deneylerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Golikova, "Toplu aşılama 2021'de başlatılacak." diye konuştu.

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İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova ise Kovid-19 test sonuçlarının artık 48 saatte açıklandığını ifade etti.

Popova, Kovid-19 salgınının her sene yaşanacağını ve özellikle soğuk mevsimlerde aktifleşeceğini ileri sürdü.

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Kovid-19 günlük ölü sayısı 491 ile en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 491 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölü sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 37 bin 31'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 326 artarak 2 milyon 138 bin 828'e, iyileşen sayısı ise 23 bin 226 artışla 1 milyon 634 bin 671'e ulaştı.

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Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 838 artarak 566 bin 417'ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 76 artışla 8 bin 455'e yükseldi.