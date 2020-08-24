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Koronavirüs Rusyanın koronavirüs aşısını alan ilk ülke Belarus olacak
TÜRKİYE

Rusya'nın koronavirüs aşısını alan ilk ülke Belarus olacak

Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs aşısı Sputnik V'yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Rusya'da geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V’yi ilk alacak ülkenin Belarus olacağı duyuruldu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus’un alacağına karar verildiği ifade edildi.

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Basın ofisinden yapılan açıklamada, "İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya’nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak" denildi.

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