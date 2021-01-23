Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V Türkiye'de üretilecek

Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının ortak üretimi konusunda görüşmelerin başladığı duyurulmuştu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya ile Türkiye arasında aşının Türkiye'de ortak üretimi ile ilgili anlaşma yapıldığı bildirdi.

Yapılan açıklamada, "RDIF, Türkiye’de Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye’nin önde gelen bir ilaç firması ile anlaşma imzaladı ve üretim için teknoloji transferine başlandı” denildi.

Anlaşma neleri içeriyor?

Anlaşmaya göre, Türkiye’de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Türkiye’de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, “Sputnik V aşısı hem Türkiye’deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek” ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sayın Putin, Rus aşısı Sputnik V konusunda telefonda Cumhurbaşkanımız’a bir teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdiler ve onun neticesinde kurumlarımız arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu iş birliğinin amacı ise sadece tedavi değil, ortak aşı üretimi, yani Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Bu hedefe doğru olumlu bir şekilde ilerliyoruz” açıklaması yapmıştı.



