Sağlık Bakanı Koca'dan Türk bilim insanlarına tebrik: Zaferi getirecek olan bilimdir

Almanya, Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı verdi.
Türeci ve Şahin'e madalyalarını Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier takdim etti.
"Zaferi getirecek olan bilimdir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu gelişme nedeniyle sosyal medya hesabından Türk bilim insanlarını tebrik etti.
Bakan paylaşımında, "Kendilerine Alman devlet nişanı tevdi edilen bilim insanlarımız Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik ediyorum. Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir." ifadelerini kullandı.
Kendilerine Alman devlet nişanı tevdi edilen bilim insanlarımız Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik ediyorum. Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir. pic.twitter.com/Pch5BdsVfW
Kendilerine Alman devlet nişanı tevdi edilen bilim insanlarımız Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik ediyorum. Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir. pic.twitter.com/Pch5BdsVfW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2021