Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan Türk bilim insanlarına tebrik Zaferi getirecek olan bilimdir
DÜNYA

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e tebrik: Zaferi getirecek olan bilimdir

Sağlık Bakanı Koca'dan Türk bilim insanlarına tebrik: Zaferi getirecek olan bilimdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i Alman devlet nişanı almaları nedeniyle tebrik etti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Almanya, Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı verdi.

Türeci ve Şahin'e madalyalarını Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier takdim etti.

"Zaferi getirecek olan bilimdir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu gelişme nedeniyle sosyal medya hesabından Türk bilim insanlarını tebrik etti.

Bakan paylaşımında, "Kendilerine Alman devlet nişanı tevdi edilen bilim insanlarımız Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik ediyorum. Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Türeci ve Şahin'e Almanya'dan devlet nişanı
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Kovid-19 aşısını bulan Türk bilim insanları Türeci ve Şahin'e Almanya'dan devlet nişanı

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