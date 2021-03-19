​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e tebrik: Zaferi getirecek olan bilimdir Sağlık Bakanı Koca'dan Türk bilim insanlarına tebrik: Zaferi getirecek olan bilimdir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i Alman devlet nişanı almaları nedeniyle tebrik etti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyayı kurtaracak olan merhamet, zaferi getirecek olan bilimdir." dedi.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 23:47 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 23:53 Yeni Şafak