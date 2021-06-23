​Sağlık Bakanı Koca: Aşı olanların kendine güveni artar

Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programında dahil edilmesiyle günlük uygulanan koronavirüs aşısında rekor kırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; saat 10.15 itibarı ile birinci doz aşı sayısı 29 milyon 292 bin 644, ikinci doz aşı 14 milyon 602 bin 926 oldu. Böylece toplam uygulanan doz miktarı, 43 milyon 895 bin 570 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı ile ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım. REKLAM June 23, 2021

FOTOĞRAF 9 Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının TURKOVAC olduğunu açıkladı. Yerli Kovid-19 aşısının adı 'TURKOVAC' oldu Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.



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