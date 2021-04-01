Sağlık Bakanı Koca Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifinginde konuştu

Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya birfingine, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da davet edildi.

Davete icabet eden Bakan Koca, koronavirüsün sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye’deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında açıklama yaptı.

"Son 100 yıl içinde mücadele ettiğimiz en büyük salgın"

Hastalığın sadece sağlığa yönelik bir tehdit olmadığını ve hayatın tüm alanlarına etki ettiğini ifade eden Bakan Koca, Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği en büyük salgındır. Salgının ilk günlerinden itibaren bütün ülkeler, sağlık sistemi kapasiteleri başta olmak üzere, imkanları el verdiğince mücadeleye devam etmektedir." dedi.

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Salgın sürecinin insanların, sağlık çalışanlarına bakış açısını değiştirdiğini ve yeni bir etik anlayışı doğurduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Bazı farklılıklar olsa da, tüm dünya kolektif olarak sağlık çalışanlarımızın hayatımızdaki önemi konusunda ortak düşünce sahibi olmuştur. Bu düşünce o kadar güçlüdür ki, sağlık çalışanlarına karşı yeni bir etiğin doğuşuna yol açmaya başlamıştır. Bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Ortaya çıkan yeni etiğin arka planında bir faktör daha var. Sağlık hizmeti salgın öncesine dek birey ile sağlık çalışanı arasında bir hizmetti. Salgınla bu ilişki, toplumla sağlık çalışanları arasında çok geniş kuşatıcı bir ilişkiye dönüşmüştür. Karar vericilerin sağlık çalışanları için yapacakları toplumların talebi olan şeylerdir." ifadelerini kullandı.

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"45 gün gibi kısa bir sürece sağlık çalışanlarımızın aşılanmasını tamamladık"

Türkiye'nin salgınla mücadelesine de pencere açan Bakan Koca, toplumların sağlık çalışanlarına en yüksek desteği vereceğini ve gerekli ihtiyaçları sağlayacağına inandığını vurgulayan Koca, "Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık. Aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz." dedi.

Bakan Koca ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığında olduklarını duyurdu.

"Ağustos gibi ilk aşımızın biteceğine inanıyorum"

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Bakan Koca, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var." ifadelerini kullandı.

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus de, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi.

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