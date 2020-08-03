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TÜRKİYE

Sağlık çalışanları çok yoruldu: Sonbaharda muhtemel ikinci dalga bekleniyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, sonbaharda beklenen muhtemel ikinci dalga için uyardı: İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Dinlenmeleri gerekiyor. O yüzden kendimiz, sağlık çalışanları ve büyüklerimiz için daha dikkatli olmalıyız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs salgınında, sonbaharda beklenen muhtemel "ikinci dalgaya" ilişkin uyarılarda bulundu.Taşova, normalleşme sürecinde toplumun büyük kısmının Kovid-19 öncesi dönemdeymiş gibi davranmaya başladığını söyledi. Sosyal mesafenin yanı sıra maske takılmadığını ve maskelerin yanlış kullanıldığını belirten Taşova, bunun sonucunda pozitif vaka rakamlarında da artışlar görüldüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Yeşim Taşova

SONBAHARDA SAYILAR ARTACAK

Kurallara uyulmazsa, pozitif vaka sayılarının sonbaharda beklenen muhtemel "ikinci dalgada" daha da artacağını belirten Taşova, şunları kaydetti: "İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var, sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor.”

DİKKATLİ OLMALIYIZ

  • “Herkes için gerçekten önemli bir döneme giriyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum, sağlık çalışanları çok yoruldu. Burada en önde savaşan kişiler de onlar. O yüzden kendimiz, sağlık çalışanları ve büyüklerimiz için daha dikkatli olmamız gerekiyor."

Aylardır ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının üniformaları bayramlıkları oldu
FOTOĞRAF 7
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en ön saflarda yer alarak gece gündüz mesai harcayan sağlık çalışanları Ramazan Bayramında da mücadelesine devam ediyor. Virüsle mücadelede canla başla çalışan personel, bayramı hastanede geçirirken bayram sabahı ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor. Üniformaları bayramlıkları olan çalışanlar, sevdiklerinin bayramını görüntülü aramayla kutlayarak hasret gidermeye çalışıyor.
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Ailesinden ve 7 yaşındaki kızı Berra’dan ilk defa ayrı bir bayram geçiren Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde görevli Hemşire Esra Çakan, 2 aydır kızını göremediğini söyleyerek, “Pandemi süreci başladığında bulaştırma riskimiz olduğumuz için kızımı ailemin yanına İzmir’e bıraktım ve geldim. 2 aydır kızımdan ayrı yaşıyorum ve bu bayram da ilk ayrı bayramımız olacak. Biraz ve buruk ve hüzünlüyüz. Çok özlüyorum. Günde 4-5 kere görüntülü konuşuyoruz. Evde görüntülü oyunlar oynuyoruz devamlı. Bu süreci bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Şu an bana kavuşmak istiyor. Her gün takvimden geri sayıyoruz. İkimiz için de zor bir süreç oldu. Daha bayramlaşma fırsatımız olmadı” dedi.
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Hemşire Nilay Çetinkaya ise bu bayramı hastanede geçirdiklerini belirterek, “Bu bayram üniformalarımız, bizim bayramlıklarımız oldu. Arkadaşlarımızla, hastalarımızla bayramlaştık. Dünyada da yaşanan bu ilkle beraber biz de bayramımızı hastanede geçiriyoruz. İlk defa ailelerimizden uzakta bir bayram geçiriyoruz. Hastalarımız ailemiz oldu ve onlarla bugün bayramlaştık” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs salgınından dolayı 3 aydır ailesini göremeyen Hemşire Gülseda Yardımcı da, ilk defa ailesinden uzak bir bayram geçirdiğini vurgulayarak, “Ama görevim bu ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Ailemi göremediğim için çok buruk duygular içerisindeyim ama böyle bir görevi yaptığım için de kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. Telefondan ailemle görüşebileceğim” dedi.
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Hastanede tedavi gören hastalar da bayramı ailesinden ayrı geçiriyor. Uzun süredir tedavi altında olan hastalardan Uğur Osman da, “Ailemden uzak olmak biraz üzücü ama buradaki arkadaşlar da sağ olsun hiç yalnız bırakmıyorlar her dakika ziyaretime geliyorlar. Hatırımı soruyorlar, bayramımı kutluyorlar. Hep beraberiz, onlar da ailelerinden uzak. Biz de uzağız. Ama biz de burada bir aile olduk. Ailemin özlemimi çekmiyorum, çektirmiyorlar” dedi.
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Aylardır ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının üniformaları bayramlıkları oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır ailelerini görmeden mesaisini sürdüren sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Mücadelede en ön saflarda yer alan çalışanların bayramlıkları ise üniformaları oldu.
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