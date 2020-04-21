Koronavirüs Salgının başladığı Çinde koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
DÜNYA

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Çin’in Vuhan kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve 2 ay tedavinin ardından hastalığı yenen Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in ten renginin değiştiği görüldü. Şaşkına dönen Çinli uzmanlar, söz konusu doktorların ten renginin değişmesini virüsün karaciğerde hasar oluşturmasına bağlıyor.

Haber Merkezi DHA
Çin'de iki doktorun koronavirüs sonrası ten rengi değişti.
Çin'de iki doktorun koronavirüs sonrası ten rengi değişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan’da, koronavirüslü hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in büyük değişime uğradığına ilişkin haber geldi.

VİRÜS SONRASI TEN RENKLERİ DEĞİŞTİ

Söz konusu iki doktorun 18 Ocak’ta kornavirüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtilirken, Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi. Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.

DHA
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten renginin değiştiği görüldü.
DHA
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten renginin değiştiği görüldü.

"KARACİĞERİM TEDAVİ SIRASINDA HASAR ALDI"

Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı. Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” ifadelerini kullandı.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi. Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu sebeple, ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi.

DHA
Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.
DHA
Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor.

‘BU SADECE BİR SOLUNUM YOLU HASTALIĞI DEĞİL’

Ürolog Dr. Li Shusheng da doktorların ten renginin zamanla normale dönmesinin beklendiğini ekledi. Öte yandan bilim insanları, koronavirüsü yenen hastaların hayati organlarında ciddi hasarların meydana gelebileceği ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (PTSD) ortaya çıkabileceğini ifade etti.

  • Yale Üniversitesi’nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz ise “Covid-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değildir. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbrekleri, beyni, endokrin sistemini ve kan sistemini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

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