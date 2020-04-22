Salgının başladığı Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu: Klimadan yayıldı

Dünyayı etkisi altına koronavirüs (covid-19) salgının başladığı Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından Ocak ayında bir restoranda yapılan koronavirüs bilimsel araştırma sonrası salgınla ilgili yeni bulgular yayınlandı.

Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, restoranda yemek yiyen ve virüs belirtileri göstermeyen bir koronavirüs hastasının etrafında bulunan masalarda yemek yiyen kişilere de koronavirüs bulaştırdığını belirlendi.

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RESTORANDA BULUNAN 1 KİŞİ, 9 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Rapor sonucunda koronavirüsün, restoranın kliması aracılığıyla daha hızlı yayıldığı iddia edildi. Araştırmacılar, restoranda yemek yiyen 4 kişilik ailenin bir üyesinin virüs belirtisi göstermediğini ancak iki hafta sonra, masadaki kişiler ve aileleri dahil olmak üzere 9 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

KORONAVİRÜS KLİMA YOLUYLA YAYILDI

Çinli bilim adamlarının restoranda yaptığı araştırmada, koronavirüs taşıyan kişinin restoranda, pencere bulunmayan bir alanda oturduğunu ve diğer hastalanan kişilerle mesafesinin bir metre olduğu belirtildi.

Raporun yazarı bilim insanları, koronavirüsün diğer kişilere bulaşmasının en olası nedeninin damlacık iletimi olduğunu iddia etti. Koronavirüs taşıyan mikro damlacıkların sadece kısa bir süre havada kaldığını ve sadece kısa mesafelerde dolaşabildiği, bu nedenle klima sayesinde virüs diğer masalara kadar ulaştığı sonucuna varıldı.