Koronavirüs Salgının başladığı Çinden koronavirüse ilişkin yeni bulgu Klimadan yayıldı
DÜNYA

Salgının başladığı Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu: Klimadan yayıldı

Salgının başladığı Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu: Klimadan yayıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Raporda, Guangzhou kentinde bir restoranın klimasından koronavirüs yayıldığı ve restorana gelen bir koronavirüs hastasının, klima yoluyla 9 kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Çinli bilim insanları klima yoluyla bir kişiden dokuz kişiye koronavirüs bulaştığını belirledi.
Çinli bilim insanları klima yoluyla bir kişiden dokuz kişiye koronavirüs bulaştığını belirledi.

Dünyayı etkisi altına koronavirüs (covid-19) salgının başladığı Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından Ocak ayında bir restoranda yapılan koronavirüs bilimsel araştırma sonrası salgınla ilgili yeni bulgular yayınlandı.

  • Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, restoranda yemek yiyen ve virüs belirtileri göstermeyen bir koronavirüs hastasının etrafında bulunan masalarda yemek yiyen kişilere de koronavirüs bulaştırdığını belirlendi.

Çinli uzmanlardan Avrupa'daki koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik açıklama: Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 farklı türe ayrıldı
KORONAVİRÜS
Çinli uzmanlardan Avrupa'daki koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik açıklama: Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 farklı türe ayrıldı

RESTORANDA BULUNAN 1 KİŞİ, 9 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Rapor sonucunda koronavirüsün, restoranın kliması aracılığıyla daha hızlı yayıldığı iddia edildi. Araştırmacılar, restoranda yemek yiyen 4 kişilik ailenin bir üyesinin virüs belirtisi göstermediğini ancak iki hafta sonra, masadaki kişiler ve aileleri dahil olmak üzere 9 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

KORONAVİRÜS KLİMA YOLUYLA YAYILDI

Çinli bilim adamlarının restoranda yaptığı araştırmada, koronavirüs taşıyan kişinin restoranda, pencere bulunmayan bir alanda oturduğunu ve diğer hastalanan kişilerle mesafesinin bir metre olduğu belirtildi.

Raporun yazarı bilim insanları, koronavirüsün diğer kişilere bulaşmasının en olası nedeninin damlacık iletimi olduğunu iddia etti. Koronavirüs taşıyan mikro damlacıkların sadece kısa bir süre havada kaldığını ve sadece kısa mesafelerde dolaşabildiği, bu nedenle klima sayesinde virüs diğer masalara kadar ulaştığı sonucuna varıldı.

İtalya’dan çarpıcı rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
KORONAVİRÜS
İtalya’dan çarpıcı rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Abone Ol Google News
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında açıkladı.
Kaftancıoğlunun röntgencisi!

Kaftancıoğlu'nun
röntgencisi!

Ev fotoğraflayıp 'yine geleceğim' diye tehdit etti
Katliam gibi olabilir

Katliam gibi olabilir

Kamplarda yaşayan mazlumlar koronavirüs tehdidi altında.
Eski fiyat!

Eski fiyat!

​Ramazan öncesi pide fiyatları açıklandı.
Dehşet!

Dehşet!

İstanbul'da tramvay otobüse çarptı
Koronavirüs için hazırlanıyor

Koronavirüs için hazırlanıyor

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi hastanede hummalı çalışma.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”
MB'den faiz kararı öncesi hamle

MB'den faiz kararı öncesi hamle

Yükselişe geçen dolara karşı yeni swap kararı alındı.
E-5 eşkıyası kamerada

E-5 eşkıyası kamerada

​Millet can derdinde magandalar adrenalin peşinde.
İki büyük<br>indirim kapıda

İki büyük
indirim kapıda

Bu gece benzin ve motorin 5 liranın altına inecek.
2021 sonuna<br>kadar askıya alın

2021 sonuna
kadar askıya alın

​Dünya Sağlık Örgütü, UEFA'ya tavsiyede bulundu.
Bahşişler belediyelerden

Bahşişler belediyelerden

​Davulcuların kapı kapı dolaşması yasaklandı.
Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

Doğu Akdeniz'de yeni sayfa

​Düşük petrol fiyatları birçok gelişmeyi etkileyecek.
Rapor arıyorlar!

Rapor arıyorlar!

Sokağa çıkma yasağını delip hastaneye gidiyorlar.
Bakan Koca<br>açıklama yapacak

Bakan Koca
açıklama yapacak

Koronavirüs ​Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak.
Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

Türkiye haberleri asılsız ve uydurma

​Alman gazeteciden ülkesine Türkiye tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.