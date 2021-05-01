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Koronavirüs Salgının çıkış merkezinde korkudan eser yok Topluca tatile çıkıyorlar
DÜNYA

Salgının çıkış merkezinde korkudan eser yok: Topluca tatile çıkıyorlar

Koronavirüsün ortaya çıktığı ve salgının başında çok büyük kayıpların verildiği Çin'de hayat normale döndü. Ülkede 5 günlük İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde 18,3 milyon tren yolculuğu yapılması bekleniyor. Çin halkı tatilin keyfini yaptığı yolculuklarla çıkarıyor.

Haber Merkezi AA
Salgının çıkış merkezinde korkudan eser yok: Topluca tatile çıkıyorlar
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Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Devlet Demiryolları Grubu, 5 günlük tatilde tekil tren yolculuklarının sayısının, 106 milyonu bulmasının beklendiğini açıkladı. Kuruluş, tatilin ilk gününde 18,3 tekil yolculuk yapılmasını beklediklerini bildirdi. Yolculuk sayılarının, koronavirüs salgını öncesindeki 2019 İşçi Bayramı'na kıyasla, tatilin ilk gününde yüzde 6,1, toplamda ise binde 8 artması bekleniyor.

  • Artış, Kovid-19 salgının kontrol altına almayı başaran ülkedeki halkın güven duygusunun işareti olarak yorumlanıyor.

Vaka sayısının azaldığı Çin'de havai fişekli kutlama
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Vaka sayısının azaldığı Çin'de havai fişekli kutlama
Çin'in Hubey bölgesindeki, koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Vuhan kentinde sadece 1 yeni vaka belirlendi. Vuhan dışında bölgede yeni vaka bildirilmedi. Ayrıca Vuhan hariç, bölgede hiç vaka görülmemiş olması, bazı kişilerce havai fişeklerle kutlandı. Amatör kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Çin Seddi ziyaretçi rezervasyonları limite yaklaştı

Öte yandan tarihi Çin Seddi'ni en çok ziyaretçi çeken bölgesi olan Pekin'in 80 kilometre kuzeyindeki Badaling'de 1-3 Mayıs tarihlerinde, Kovid-19 nedeniyle hafta sonları için belirlenen 50 binlik ziyaretçi limitine yaklaştığı, bu sabah itibarıyla 48 bin 750 rezervasyon yapıldığı bildirildi.

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Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin, aldığı tedbirlerle salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı.

Ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 vaka görülürken hayatını kaybeden olmadı.

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