Salgının çıkış merkezinde korkudan eser yok: Topluca tatile çıkıyorlar

Vaka sayısının azaldığı Çin'de havai fişekli kutlama

Çin'in Hubey bölgesindeki, koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Vuhan kentinde sadece 1 yeni vaka belirlendi. Vuhan dışında bölgede yeni vaka bildirilmedi. Ayrıca Vuhan hariç, bölgede hiç vaka görülmemiş olması, bazı kişilerce havai fişeklerle kutlandı. Amatör kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.