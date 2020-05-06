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Koronavirüs Salgınla en iyi mücadele eden Almanyada koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 6 bini aştı
DÜNYA

Salgınla en iyi mücadele eden Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Ülkede ölü sayısı 6 bini aştı.
Ülkede ölü sayısı 6 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 947 artışla 164 bin 807’ye yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

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