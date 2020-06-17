Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor
DÜNYA

Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi.

Haber Merkezi AA
Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor.
Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor.

Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Çin'deki Yangzhou Üniversitesinde görevli araştırmacıların yaptığı çalışmada, sifon çekince şiddetle gelen suyun Kovid-19 içeren aerosol parçacıklarını etrafa saçtığı tespit edildi.

Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi.

Sonraki kullanıcı için tehlike

Söz konusu parçacıkların bir sonraki tuvalet kullanıcısına virüs bulaştırabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, sifon çekildiğinde suyun yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini bilgisayar modellemesi kullanarak gösterdi.

Araştırmacılar, bu durum nedeniyle aerosol parçacıklarının hızlı hava akımıyla tuvaletin üzerindeki havaya sıçrayabileceğini, bunun da virüslerin ortamda yayılarak insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Oturak temizlenmeli

Klozet oturağının yüzeyine yerleşen virüs parçacıklarından korunmak için ise her kullanımdan önce oturağın temizlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sifon çektikten sonra da ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini ifade etti.

Araştırmaya katılanlardan Yangzhou Üniversitesinde görevli Ci-Şiang Vang, evde tuvaletin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde veya kalabalık bir bölgedeki umumi tuvaletlerde olduğu gibi, tuvalet daha sık kullanıldığında virüsün yayılma hızının daha yüksek olmasının öngörülebileceğini belirtti.

Sifonu çekmeden önce klozet kapağının kapatılmasını tavsiye eden Ci-Şiang, bu sayede virüs geçişinin engellenebileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.

Daha önce, virüsün insan dışkısı yoluyla bulaştığını ve sindirim sisteminde yaşayabileceğini gösteren araştırmalar yapılmıştı.

Abone Ol Google News
Türk heyetten Libya çıkarması

Türk heyetten Libya çıkarması

​Türkiye'den üst düzey bir heyet başkent Trablus'a gitti.
Macron ateşle oynuyor

Macron ateşle oynuyor

Türk gemisine operasyon çeken Fransızlar püskürtüldü.
Garson bize birer maske!

​İBB tesislerinde maske parayla satılıyor.

​Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.
Külliye'de görüştüler

Külliye'de görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.

Vaka sayısı<br>bir milyona yaklaşıyor

Vaka sayısı
bir milyona yaklaşıyor

Günde 34 bin vaka ile rekor kırmıştı...

​18 Mart 2022'de hizmete açılacak.

Bilim Kurulu üyesi bu sözlerle uyardı.
İstifa etti

İstifa etti

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.