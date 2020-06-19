Sınav günlerine kısmi yasak: Gerekli tüm tedbirler alındı artık sınavlar bekleniyor

Bakanlıklar, LGS ve YKS öncesi veliler ile öğrencilerin endişesini azaltmak için gerekli tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda, YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” dedi.

HEKİMLERİN TAVSİYESİNİ ALDIK

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Anadolu Ajansı Editör Masası’nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili alınan tedbirleri paylaştı. Karantinada olan öğrenciler için ayrı binalarda tek kişilik sınıflar oluşturulduğunu söyleyen Selçuk, şu bilgileri verdi: “Hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesi on sene önce de vardı, geçen sene de vardı. Bu yeni bir şey değil. ‘Karantinadaki çocuğum, sınava girmek istiyor.’ Bu yasal bir hak. Sanki biz bütün hastaları zorla sınava alıyormuşuz gibi bir şey var. Bu durumda olanların sayısı çok çok az. Az sayıda da olsa biz ayrı binada tedbiri almak zorundayız. Benim vatandaşımın bir talebi varsa Milli Eğitim Bakanlığı hukuka uygun olarak, hekimlerin tavsiyesine uygun olarak talebin gereğini yapmak zorundadır. Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler.”

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VELİLER KARMAŞAYA SEBEP OLMASIN

İsteyen öğrencilerin sınav sırasında maskelerini çıkartabileceğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti: “Okul sayısını 13 bin küsurdan, 18 bin küsurlara çıkarttık çünkü ortam rahat olsun istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. Hiçbir zaman rehber öğretmen görevli olmazdı. 18 bin arkadaşımızı velilere destek olmaları için görevlendirdik. 148 bin civarındaki görevliyi çocuklarımıza birebir ilgilensin diye 353 bine çıkarttık. Bunun ötesinde çok fazla tedbirimiz var. Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız. Yığılma olsun istemiyoruz. Velilerimizin okul bahçesine alınmasını istemedik. O karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz. Okula gelen velilerimizin de bahçede bir yığılmaya neden olmasını istemiyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü bir süreç ama velilerimizin ve öğrencileri bize desteği lazım”

VEFAKAR ÖĞRETMENLERİMİZ VAR

Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin yoğun çalışma temposuna ilişkin ‘interneti olmayınca karakolda ders çalışan bir öğretmeni’ örnek verdi. Selçuk, “O kadar düzenli çalışan öğrencimiz, o kadar takipçi öğretmenler var ki... Burada ilk kez söyleyeyim bir öğretmenimiz, bulunduğu bölgede internet çekmeyince canlı sınıf yapmak için o kasabada internet olan bir yer arıyor, bulamıyor. Sonra karakolu buluyor, karakolda internet var. Gidiyor karakola, karakolda canlı dersini yapıyor. Oradaki polisimiz ve amirlerimiz hemen bir yer hazırlıyorlar ve karakolda canlı ders yapılıyor. Bunu, öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı, ‘Hiçbir çocuk geride kalmasın’ diye, canhıraş şekilde bu işe sahip çıktıları için örnek veriyorum” dedi. Bakan Selçuk, 31 Ağustos’ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını açıkladı.

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EBA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Bakan Ziya Selçuk, “Avrupa Dil Portfolyosu’nun A1, A2 ve B1 seviyeleri dikkate alınarak yabancı dil eğitiminde de çocukların yazın yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitim almasını istiyoruz. 1 yılda hafta hafta yayılan bir ders almak başka bir şeydir ama her gün yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almak başka bir şeydir. Bunun imkanını da sağlıyor” dedi.

Diplomalar randevuyla alınacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karneler için online bir tören planlanmadığı söyledi. Selçuk, “Öğrencilerimizin e-Okul’dan velileri vasıtasıyla karnelerini almasını istiyoruz. Yani okullara milyonlarca çocuğumuzun gelip de karne almak için oralarda bulunmasının çok doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden de dijital olarak, elektronik olarak bunu alsınlar istiyoruz.” Selçuk, karnelerin e-Okul üzerinden, ayrıca ortaöğretimde takdir, teşekkür ve onur, üstün başarı belgeleri ile diplomaların randevulu olarak okullardan alınabileceğini bildirdi.

Yaz tatili için kitap dağıtımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yaz aylarını daha keyifli ve motivasyon içerisinde geçirmeleri için çalıştıklarını, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirecek, tasarım beceri atölyeleri ile tecrübe kütüphanelerini zenginleştirecek çalışmalar yaptıklarını belirten Selçuk, velilere yönelik de etkinlikler konusunda tavsiyelerinin olacağını aktardı. Fırsat eşitliği için Türkiye’nin her bölgesindeki her çocuğa ulaşacak tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Bakan Ziya Selçuk, “Bunu lütfetmiyoruz, bu bizim vazifemiz. Bunu hazırlıyoruz. Yazın tatilde kullanacakları kitapları da yayınlayacağız. İnşallah pazartesi, salı günü bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. İlkokul çocukları için çok şık ve farklı kitaplar geliyor. Ortaokul çocuklarımıza belli derslerle ilgili olarak bir aplikasyon geliyor” dedi. Bakan Selçuk, yaz çalışması kitaplarının illerde ve ilçelerde okullardan velilere ulaştırılacağını bildirdi, “Temmuz ayında herkeste olacak” dedi.

Market ve fırınlar açık

Sınav günlerinde belli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları şöyle: - Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak. - Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak. - Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.