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Koronavirüs Sınav günlerine kısmi yasak Gerekli tüm tedbirler alındı artık sınavlar bekleniyor
TÜRKİYE

Sınav günlerine kısmi yasak: Gerekli tüm tedbirler alındı artık sınavlar bekleniyor

LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 20 Haziran’daki LGS’de saat 09.00 ile 15.00 arasında, 27-28 Haziran’daki YKS sınavlarında cumartesi 09.30 ile 15.00 arasında, pazar 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamada fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satış yerleri açık olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlıklar, LGS ve YKS öncesi veliler ile öğrencilerin endişesini azaltmak için gerekli tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda, YKS’nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” dedi.

HEKİMLERİN TAVSİYESİNİ ALDIK

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Anadolu Ajansı Editör Masası’nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili alınan tedbirleri paylaştı. Karantinada olan öğrenciler için ayrı binalarda tek kişilik sınıflar oluşturulduğunu söyleyen Selçuk, şu bilgileri verdi: “Hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesi on sene önce de vardı, geçen sene de vardı. Bu yeni bir şey değil. ‘Karantinadaki çocuğum, sınava girmek istiyor.’ Bu yasal bir hak. Sanki biz bütün hastaları zorla sınava alıyormuşuz gibi bir şey var. Bu durumda olanların sayısı çok çok az. Az sayıda da olsa biz ayrı binada tedbiri almak zorundayız. Benim vatandaşımın bir talebi varsa Milli Eğitim Bakanlığı hukuka uygun olarak, hekimlerin tavsiyesine uygun olarak talebin gereğini yapmak zorundadır. Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler.”

VELİLER KARMAŞAYA SEBEP OLMASIN

İsteyen öğrencilerin sınav sırasında maskelerini çıkartabileceğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti: “Okul sayısını 13 bin küsurdan, 18 bin küsurlara çıkarttık çünkü ortam rahat olsun istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. Hiçbir zaman rehber öğretmen görevli olmazdı. 18 bin arkadaşımızı velilere destek olmaları için görevlendirdik. 148 bin civarındaki görevliyi çocuklarımıza birebir ilgilensin diye 353 bine çıkarttık. Bunun ötesinde çok fazla tedbirimiz var. Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız. Yığılma olsun istemiyoruz. Velilerimizin okul bahçesine alınmasını istemedik. O karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz. Okula gelen velilerimizin de bahçede bir yığılmaya neden olmasını istemiyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü bir süreç ama velilerimizin ve öğrencileri bize desteği lazım”

VEFAKAR ÖĞRETMENLERİMİZ VAR

Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin yoğun çalışma temposuna ilişkin ‘interneti olmayınca karakolda ders çalışan bir öğretmeni’ örnek verdi. Selçuk, “O kadar düzenli çalışan öğrencimiz, o kadar takipçi öğretmenler var ki... Burada ilk kez söyleyeyim bir öğretmenimiz, bulunduğu bölgede internet çekmeyince canlı sınıf yapmak için o kasabada internet olan bir yer arıyor, bulamıyor. Sonra karakolu buluyor, karakolda internet var. Gidiyor karakola, karakolda canlı dersini yapıyor. Oradaki polisimiz ve amirlerimiz hemen bir yer hazırlıyorlar ve karakolda canlı ders yapılıyor. Bunu, öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı, ‘Hiçbir çocuk geride kalmasın’ diye, canhıraş şekilde bu işe sahip çıktıları için örnek veriyorum” dedi. Bakan Selçuk, 31 Ağustos’ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını açıkladı.

EBA’DA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Bakan Ziya Selçuk, “Avrupa Dil Portfolyosu’nun A1, A2 ve B1 seviyeleri dikkate alınarak yabancı dil eğitiminde de çocukların yazın yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitim almasını istiyoruz. 1 yılda hafta hafta yayılan bir ders almak başka bir şeydir ama her gün yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almak başka bir şeydir. Bunun imkanını da sağlıyor” dedi.

Diplomalar randevuyla alınacak

  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karneler için online bir tören planlanmadığı söyledi. Selçuk, “Öğrencilerimizin e-Okul’dan velileri vasıtasıyla karnelerini almasını istiyoruz. Yani okullara milyonlarca çocuğumuzun gelip de karne almak için oralarda bulunmasının çok doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden de dijital olarak, elektronik olarak bunu alsınlar istiyoruz.” Selçuk, karnelerin e-Okul üzerinden, ayrıca ortaöğretimde takdir, teşekkür ve onur, üstün başarı belgeleri ile diplomaların randevulu olarak okullardan alınabileceğini bildirdi.

Yaz tatili için kitap dağıtımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yaz aylarını daha keyifli ve motivasyon içerisinde geçirmeleri için çalıştıklarını, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirecek, tasarım beceri atölyeleri ile tecrübe kütüphanelerini zenginleştirecek çalışmalar yaptıklarını belirten Selçuk, velilere yönelik de etkinlikler konusunda tavsiyelerinin olacağını aktardı. Fırsat eşitliği için Türkiye’nin her bölgesindeki her çocuğa ulaşacak tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Bakan Ziya Selçuk, “Bunu lütfetmiyoruz, bu bizim vazifemiz. Bunu hazırlıyoruz. Yazın tatilde kullanacakları kitapları da yayınlayacağız. İnşallah pazartesi, salı günü bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. İlkokul çocukları için çok şık ve farklı kitaplar geliyor. Ortaokul çocuklarımıza belli derslerle ilgili olarak bir aplikasyon geliyor” dedi. Bakan Selçuk, yaz çalışması kitaplarının illerde ve ilçelerde okullardan velilere ulaştırılacağını bildirdi, “Temmuz ayında herkeste olacak” dedi.

Market ve fırınlar açık

  • Sınav günlerinde belli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları şöyle: - Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak. - Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak. - Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı: Korona gölgesinde LGS böyle olacak
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler eğitim sisteminde büyük değişikliklere neden oldu. Uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler, 20 Haziran Cumartesi günü LGS için ilk kez kendi okullarına gidecek.
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu sene sınava girecek olan öğrencilerin hepsini, doğrudan e-okul üzerinden başvuru yapmış olarak kabul ediklerini belirterek, “Bizler İstanbul’daki 281 bin öğrencimizin sınava girmek isteyeceğini varsayarak girişlerini otomatik olarak bakanlığımız tarafından yapılmasını sağladık. Bu sebeple öğrenciler sınav günü giriş belgelerini masaların üzerinde bulabilecekler. Yine bu sene 15 yaşını dolduran öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekliliği şartı aranmayacak” dedi.
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“Olabildiği kadar sınav merkezlerimizde hareketliliğin ve yoğunluğun azalmasını istiyoruz diyen Yazıcı, şöyle konuştu: Zaten öğrencilerin sınav merkezleri öğrenim gördükleri okullar olarak belirlendi. Tabii birçok gerekçeyle evlerinden uzakta olan öğrencilerimiz oluyor. Bu çerçevede velilerimizin ihtiyaç duymaları halinde tabii ki de öğrencilerimizi okullarına getirebilecekler. Aynı zamanda öğrencilerin maskeli olarak okula gelmeleri de önemli bir unsur. Bizler zaten okul binaların girişinde gerekli önlemler aldık...
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Girişlerde maske olacak. Ayrıca her sınıfımızda el temizliği için dezenfektanlar ve peçete bulunacak. Öğretmenlerimiz sınav evraklarını dağıtım işlemlerini yaparken mutlaka eldiven takacaklar. Ve öğretmenlerimiz sınav boyunca maskelerini çıkarmayacaklar. Öğrenciler ise sınav başladıktan sonra eğer isterlerse maskelerini çıkartabilecekler. İlk oturum sonrası öğrenciler masalarından kalkmadan önce maskelerini takacaklar. Yine bu oturum arasında öğrencilerimiz için bahçede rehber öğretmenleri ve yedek gözetmen bulunacak.”
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“HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN COVİD-19 KARANTİNASINDA OLDUĞU İÇİN SINAVA GİRMESİ ENGELLENMEYECEK” <br> <br> Sınav esnasında diyabet hastası öğrencilerin yanlarında meyve suyu veya yiyecek bulundurabileceklerin belirten Yazıcı; şöyle devam etti: “Bizler için ortak alanlar çok önemli özellikle sınıfların kapıları, öğrencilerin oturdukları mekanlar, tekrar tekrar dezenfekte edilecek. Herhangi bir bulaşma söz konusu olmaması için sınav sonrası öğrencilerin dağılımı da çok önemli. Yoğunluk oluşmaması için bu konuda velilerimizden de aynı anlayışı bekliyoruz. Özellikle kovid-19 hastası olan ve karantinada bunlar çocuklarımızın velileri bize başvuruda bulundular. Bizler de bu çocuklarımız için hem Anadolu hem de Avrupa yakasında okullarımızı belirledik.
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Öğrencilerimizin sınavlarını burada en iyi şekilde tek kişilik salonlarda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda okullarımızda birer sağlık görevlisi de bulunmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığımızca da gerekirse ambulans desteği sağlanması üzere konuştuk. Hatta sınav günü yeni ortaya çıkan ve bizim de okulda tespit ettiğimiz bir durum olursa, yine ayrı bir sınıfta gerekli önlemler alınarak öğrencilerimiz sınavın uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hiçbir öğrencimiz covid-19 karantinasında olduğu için sınava girmesi engellenmeyecek bütün öğrencilerimiz sınava girebilecekler. Gereken şartları oluşturacağız hastanede olan öğrencimiz gerekirse hastanede, önceden bizlere başvurulmuş öğrencimiz için ise tek sınıflarda sınava girebilecekler.”
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“BİZLER İSTANBUL BAZINDA GEREKLİ KOŞULLARI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ” <br> <br> Yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili alınacak önlemler için çok farklı senaryolar üzerinden konuştukları belirten Yazıcı; “Önlemler çok yönlü olarak konuşuluyor. Senaryolar üzerinde Bakanlığımız, Valiliğimiz, Eğitim müdürlüğümüz hep birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede aslında bizlere biraz salgının seyri de yol gösterecek. Bu sene okullarımız 31 Ağustos’ta telafi dönemi ile başlayacak. Ardından gerekli değerlendirmelerden sonra Eğitim Öğretim dönemimiz bu yıla özgü olmak üzere başlayacak. Biz de İstanbul bazında gerekli koşulları gözden geçiriyoruz...
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Tabi bazı ikili eğitim yapılan okullarımız var. Onlar üzerinden özellikle yeni öğrenci alımlarını bu koşulları dikkate alarak belirlemeye dikkat ediyoruz. Yurtlarımızda olabildiğince öğrencilerimizin sosyal mesafeyi koruyarak barınmasına yönelik önlemleri almaya çalışıyoruz. Gerekli önlemleri aldığımız konusunda velilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Ama en önemlisi gelecek günlerde toplum olarak hem sosyal mesafe hem de temizliğe dikkat ederek bu salgının Bir an önce azalmasını ve bitmesini istiyoruz “dedi.
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“İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE KAMU BİNALARINDAN YARARLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ” <br> <br> Yazıcı; “Bu seneye özgü olmak üzere ikili eğitim sistemine geçirebiliriz. Aynı zamanda okula başlama yaşının bir yıl önce olması sebebiyle bu sene diğer yıllara göre yoğunluk söz konusu olacak. Ama burada ön koşul öğrencilerimizin sağlıkları bunun için bu yıla özgü önlemleri üst düzeyde alacağız. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimiz için kullanabileceğimiz kamu binaları da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde de onlardan yararlanmayı düşünüyoruz. Ama gerçekten şu an olumsuz bir tablomuz yok. Gerekli önlemler ve o andaki koşulları dikkate alınarak okulları açacağız” diye konuştu.
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“YENİ ÖĞRENME MODELLERİ SÖZ KONUSU” <br> <br> Yazıcı “Pandemi süreci içeresinde yeni öğrenme modelleri söz konusu. Belki de belirli düzeyde uzaktan eğitimi tekrar revize ederek devam ettirmemiz de gerekebilir. Buna dönük olarak da bakanlığımız bütün hazırlıklarını yaptı. Şu an İstanbul’da yaklaşık 100 kişilik bir grup öğretmenimiz uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü anlattı: Korona gölgesinde LGS böyle olacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs önlemleri altında 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilgili öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği tüm konuları açıkladı. Yazıcı koronavirüs nedeniyle, karantinada bulunanlar da dahil hiçbir öğrencinin sınava girmesinin engellenmeyeceğini söyledi.
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