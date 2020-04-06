Koronavirüs Sırbistandaki Boşnaklar koronavirüsle mücadelede Türkiyeden yardım talep etti
DÜNYA

Sırbistan'daki Boşnaklar koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım talep etti

Sırbistan'da askeri tıp merkezi koronavirüs hastaları için hazırlandı. Slovenya, tedbirleri bir ay daha uzatmaya hazırlanıyor. Karadağ'da tedbirlere uymayan 56 kişi hakkında işlem yapıldı. Kosova'da can kaybı 3'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Karadağ'da vaka sayısı 223'e yükselirken, ülkede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 56 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Karadağ'da vaka sayısı 223'e yükselirken, ülkede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 56 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'den yardım talep etti.

  • Vaka sayısının 1908, ölü sayısının 51 olduğu Sırbistan'da, Sancak bölgesine de yayılan koronavirüsle mücadele için geçici hastane ve karantina alanlarının oluşturulmasına ilişkin BNV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektupta, Türkiye'nin sağlık alanında oldukça gelişmiş bir ülke olduğuna işaret edilerek, Türkiye'den en kısa sürede tıbbi malzeme ve ekip talep ettikleri vurgulandı.

Sancak'ta 22 enfekte hastanın bulunduğu ifade edilen mektupta, "Novi Pazar Sağlık Merkezi tüm ekibiyle salgınla mücadele için hazır. Sizlerin yardımıyla enfekte olan hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı istiyoruz. Sancak'ta hasta olanlar buradaki hastanelere yerleştirilmeli" sözlerine yer verildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 700 kişi hakkında işlem başlattıklarını ifade ederek, "Bakanlık bünyesinde çalışan 31 kişi enfekte oldu. 900 çalışanımız ise kendini karantinaya aldı. Arkadaşlarımızdan birini de koronavirüs nedeniyle kaybettik" dedi.

Başkent Belgrad'daki Karaburma Askeri Tıp Merkezi ise koronavirüsten orta ve üst düzey etkilenen hastalar için hazır hale getirildi. Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, 100 yataklı merkezde ağır hastaların tedavi edileceğini söyledi.

Macaristan ise Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Balkanlar'da can kaybı ve vakalar artıyor

Öte yandan, Slovenya'da can kaybı 30'a yükselirken, vaka sayısı 1021 olarak açıklandı. Ülkede üç hafta önce alınan tedbirlerin bir ay daha devam edebileceği kaydedildi.

Karadağ'da vaka sayısı 223'e yükselirken, ülkede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 56 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Hırvatistan'da ise vaka sayısı 1222'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Ülkede 130 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Kosova Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin 3'e yükseldiğini, ülkedeki vaka sayısının 145 olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te can kaybı 27'ye yükselirken, vaka sayısı da 667'ye ulaştı.

Diğer Balkan ülkelerindeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:

"Arnavutluk 377/21, Kuzey Makedonya 555/18, Bulgaristan 541/21, Yunanistan 1735/73, Romanya 4 bin 57/157."

Çin'e bir koronavirüs suçlaması da İran'dan: Yanlış bilgiler verdiniz
DÜNYA
Çin'e bir koronavirüs suçlaması da İran'dan: Yanlış bilgiler verdiniz

Fransa: Son 75 yılın en büyük ekonomik durgunluğu yaşanabilir
EKONOMİ
Fransa: Son 75 yılın en büyük ekonomik durgunluğu yaşanabilir

Almanya'ya dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başladı
KORONAVİRÜS
Almanya'ya dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başladı
Abone Ol Google News
Bu ne pişkinlik!

Bu ne pişkinlik!

​Hem yasağı çiğnedi hem de tehditler savurdu.
İkinci dalga korkusu!

İkinci dalga korkusu!

​Çin'de kısıtlamalar hafifledi, turistler akın etti.
Artık maskesiz girilemeyecek!

Artık maskesiz girilemeyecek!

Bakanlık, ​81 ilin valiliklerine yazı gönderdi.
Türkiye'ye<br>moral oldular

Türkiye'ye
moral oldular

80 ve 89 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi.
Öncelik toplum sağlığı

Öncelik toplum sağlığı

TGSP, koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmayacak.
Sütleri<br>çöpe döküyorlar

Sütleri
çöpe döküyorlar

Dünya gıda krizini tartışırken ABD'de ilginç uygulama
12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması.
Duygusal mesafeyi <br>ihmal etmeyin

Duygusal mesafeyi
ihmal etmeyin

​Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Pep'i yıkan haber

Pep'i yıkan haber

Annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Burhan amca <br>hastaneye kaldırıldı

Burhan amca
hastaneye kaldırıldı

​Nezaketiyle Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.
Koronayı<br>yenip döndüler

Koronayı
yenip döndüler

​Sağlık çalışanlarını arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Türk bilim insanlarından büyük başarı.
70 bini aştı

70 bini aştı

Dünya genelinde bilanço giderek ağırlaşıyor.
200 bin kişinin<br>borcuna erteleme

200 bin kişinin
borcuna erteleme

​VakıfBank Genel Müdürü açıkladı...
Cesetler sokaklarda bekliyor

Cesetler sokaklarda bekliyor

​Halka karton kutular gönderildi...
Günlük<br> 8 milyon adet!

Günlük
8 milyon adet!

​Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.