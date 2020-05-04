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Koronavirüs Somaliye tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Mogadişuya iniş yaptı
TÜRKİYE

Somali'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Mogadişu'ya iniş yaptı

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Birkaç saatlik uçuşun ardından Türkiye’nin tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali’ye ulaştı. Uçak, devlet erkanı tarafından karşılandı.

Haber Merkezi AA
Tıbbi yardım taşıyan TSK uçağı, Somali'ye iniş yaptı.
Tıbbi yardım taşıyan TSK uçağı, Somali'ye iniş yaptı.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

  • Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerinin yer aldığı görüldü.

Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti.

Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali’de

Türkiye’nin tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali’ye ulaştı. Uçak, devlet erkanı tarafından karşılandı.

Türkiye’de hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaştı. Uçak, Somali Dışişleri Devlet Bakanı Abdulkadir Ahmed Khair ve Somali Sağlık Bakanı Fowziya Abikar tarafından karşılandı.

İHA
Tıbbi malzeme yardımını taşıyan uçağımın Mogadişu'ya iniş yaptı.

Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali’ye tıbbi malzeme göndermişti.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.

İHA

İHA

Türkiye’nin tıbbi yardım malzeme desteği Somali’ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye’nin tıbbi yardım malzeme desteği Somali’ye ulaştı
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