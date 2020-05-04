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Koronavirüs Somaliye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak uçak Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti
TÜRKİYE

Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım malzemesi ulaştıracak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

Haber Merkezi AA
Tıbbi yardım taşıyan TSK uçağı, Somali'ye doğru yola çıktı.
Tıbbi yardım taşıyan TSK uçağı, Somali'ye doğru yola çıktı.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

  • Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerinin yer aldığı görüldü.

Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.

Türkiye’nin tıbbi yardım malzeme desteği Somali’ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye’nin tıbbi yardım malzeme desteği Somali’ye ulaştı
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