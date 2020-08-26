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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 24 milyonu geçti
DÜNYA

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 24 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 24 milyonu geçti

Koronavirüs kabusu dünya genelinde devam ediyor. Gelen son verilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 24 milyonu geçti.

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı artıyor.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı artıyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 24 milyon 61 bin 216’ya ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 955 bin 728 kişi Kovid-19'a yakalandı.

  • ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla, Brezilya (3 milyon 674 bin 176), Hindistan (2 milyon 234 bin 474), Rusya (966 bin 189), Güney Afrika (613 bin 17), Peru (607 bin 382), Meksika (568 bin 621), Kolombiya (562 bin 182), İspanya (423 bin 224), Şili (400 bin 985) ve İran (363 bin 363) oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 24, vaka sayısı 1502
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 24, vaka sayısı 1502

Türkiye'de vaka sayısı 261 bin 194’e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 823 bin 513 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 16 milyon 608 bin 605 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 629 bin 98 aktif vaka bulunuyor.

Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
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Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, '(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır' dedi.

Bakan Koca'dan flaş açıklama: Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık
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Bakan Koca'dan flaş açıklama: Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, '(Kovid-19) Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık' dedi.


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