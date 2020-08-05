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DÜNYA

Son dakika haberleri: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aştı. Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 18 milyon 837 bin 615'e ulaşırken, virüs nedeniyle 707 bin 218 kişi hayatını kaybetti. En fazla hastanın iyileştiği on ülke de sırasıyla açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 12 milyon 25 bin 722 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği 10 ülke

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke, sırasıyla ABD (2 milyon 500 bin 845), Brezilya (1 milyon 970 bin 767), Hindistan (1 milyon 325 bin 729), Rusya (669 bin 26), Güney Afrika (363 bin 751), Şili (338 bin 291), Peru (301 bin 457), Meksika (300 bin 254), İran (274 bin 932) ve Pakistan (254 bin 286) oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1178

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 219 bin 506'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 18 milyon 837 bin 615'e ulaşırken, virüs nedeniyle 707 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Valiliği koronavirüs yasaklarını bir ay daha uzattı
FOTOĞRAF 9
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Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yasak kararları bir ay daha uzatıldı.
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Şanlıurfa Valiliği yaptığı son dakika açıklaması ile
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Yapılması muhtemel tüm açık alan etkinliklerinin yasaklandığını bildiren valilik yasağın geçerli olacağı tarihleri de açıkladı.
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Valilik açıklamasında yasağın 07.08.2020 saat:00.01'den 05.09.2020 saat:23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde uygulanacağı kaydedildi.
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Şanlıurfa Valiliği koronavirüs yasaklarını bir ay daha uzattı
Title
Şanlıurfa Valiliği koronavirüs yasaklarını bir ay daha uzattı
Title
Şanlıurfa Valiliği koronavirüs yasaklarını bir ay daha uzattı
Title
Şanlıurfa Valiliği koronavirüs yasaklarını bir ay daha uzattı
Title
Şanlıurfa Valiliği koronavirüs yasaklarını bir ay daha uzattı
Şanlıurfa Valiliği koronavirüs yasaklarını bir ay daha uzattı
Şanlıurfa Valiliği yaptığı son dakika açıklaması ile koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce getirilen yasakların bir ay daha uzatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında yasakların detayları belli oldu.


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