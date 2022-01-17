Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritası paylaştı: Eskişehir zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı. İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
En çok artan iller
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise; Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük oldu.
1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/37fhOSC8Jj
1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/37fhOSC8Jj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2022
16 Ocak koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 100 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.