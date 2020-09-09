Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Prof Dr Cinelden korkutan koronavirüs açıklaması Programlanabilir hücre ölümünü tetikliyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Son dakika koronavirüs haberleri: Prof. Dr. Cinel: Koronavirüs programlanabilir hücre ölümünü tetikliyor

Prof. Dr. Cinel'den korkutan koronavirüs açıklaması: Programlanabilir hücre ölümünü tetikliyor

Son günlerde hem Türkiye'de hem de dünyada artan koronavirüs vaka sayısına dikkat çekerek uyarıda bulunan Prof. Dr. İsmail Cinel, koronavirüsün programlanabilir hücre ölümünü tetiklediğini belirtti. Cinel, "

koronavirüsün ümmin hücrelerde programlanabilir hücre ölümünü tetikliyor. '5 gün sonraya, 1 haftaya sonraya öleceksin' diyor, hücre de 'emredersin' diyor ve ölüyor. Mikroplara, bakteriye karşı antibiyotikler var. Virüse karşı antiviral ajanımız yok, aşımız yok. Bu şartlarda biz kendimizi korumak zorundayız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. İsmail Cinel
Prof. Dr. İsmail Cinel

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, 'Dünya Sepsis Günü' kapsamında Ankara'da düzenlenen 'Sağlık Sohbetleri'nde konuştu.

Koronavirüsün daha sık görüldüğü kişiler: D vitamini eksikliği yaşayanlar
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün daha sık görüldüğü kişiler: D vitamini eksikliği yaşayanlar

SEPSİSE NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. İsmail Cinel, çoklu organ yetmezliği olarak bilinen sepsis nedeniyle her yıl dünyada 11 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Cinel, sepsis konusunda her saniyenin değerli olduğunu, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının çoğunun enfeksiyonu şiddetli geçirenlerde gözlenen sepsisten kaynaklandığını kaydetti. Prof. Dr. Cinel, bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların enfeksiyona ve sonrasında da sepsise neden olduğunu belirterek, sepsisi önlemenin en iyi yolunun enfeksiyonu önlemek olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Cinel, Covid-19'un olası sonuçlarından birinin de sepsis olduğuna dikkat çekerek, "Kovid hastaları hastalığı şiddetli geçiriyorsa septik şok yaşayabilirler. Zamanında müdahale hayatı ve organ işlevini kurtarıcıdır. Kovid'i şiddetli geçirenlerden yaklaşık yüzde 3'ünde ortalama 8-10 gün içinde organ fonksiyonu bozukluğu belirtileri ortaya çıkıyor. Bu nedenle sepsisin erken belirtilerini bilmek ve tanımak, teşhis edildiğinde hızlı tedaviye başlamak çok önemli" diye konuştu.

Zatürre aşısı koronavirüsten koruyor mu?
KORONAVİRÜS
Zatürre aşısı koronavirüsten koruyor mu?

'BAĞIRSAK SİSTEMİNİ KORUMAK LAZIM'

  • Prof. Dr. Cinel, koronavirüsün ümmin hücrelerde programlanabilir hücre ölümünü tetiklediğini belirterek, "'5 gün sonraya, 1 haftaya sonraya öleceksin' diyor, hücre de 'emredersin' diyor ve ölüyor. Öldüğü zaman sepsis gelecek mecburen. Mikroplara, bakteriye karşı antibiyotikler var. Virüse karşı antiviral ajanımız yok, aşımız yok. Aşı dünyanın en iyi şeyidir. Bu şartlarda biz kendimizi korumak zorundayız. Bağırsak sistemini korumak lazım, bağışıklık sisteminin yükünün olduğu yer. Yeni yeni mikrop türleri bundan sonra da üreyecek, türeyecek. Belki de biyolojik silah olarak kullanılacaklar. O yüzden insanlığımızı bir kenara bırakmadan bu bilinçte yaşamaya devam edelim" dedi.

Valilik duyurdu: İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları
GÜNDEM
Valilik duyurdu: İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları

'ŞOK TEDBİRLER OLMALI'

Prof. Dr. Cinel, pandemi döneminde yaşanan yeni normalde ekonomik çarkların dönmesi gerektiğini vurguladı. Cinel, vakalarda yükselişe geçildiğini belirterek, "Şu anda belli kısıtlılıkların acil, ivedi gelmesi gereken bir dönemdeyiz. Vatandaşların korkmalarını istiyorum. Maske taksa dahi sosyal mesafeye dikkat etmediği için, sosyal yaşamını eskisi gibi sürdürmeye devam ettiği için kapıyoruz bu hastalığı. Bu hastalığı kaptığınız zaman o sağlık çalışanları yoğun bakımlarda çok fazla yükle karşı karşıya kalıyorlar. Sağlık çalışanlarının hiçbir günahı yok. 10 bin kişiye aynı anda bakamayız. Vatandaşların korku dönemini yaşaması gereken bir dönemdeyiz. Şok tedbirlerin alınması gerekiyor. Şok tedbirlerle tekrar yukarı gitmeyi bir yerden sonra aşağı döndürmemiz lazım. Ancak anında dönmez. Zaten 1 hafta, 10 gün sonra etkileri görülür ve aşağı dönmeye başlar" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı: Tedbirlere uyulmaz ise kayıplar ve vakalar artar
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı: Tedbirlere uyulmaz ise kayıplar ve vakalar artar

Abone Ol Google News
Rumların Akıncısı

Rumların Akıncı'sı

​Seçimler öncesi stratejisini "Türkiye düşmanlığı" üzerine kurdu.
İlk etkinlik 12 Eylülde

İlk etkinlik 12 Eylül'de

​Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade.
Myanmardasoykırım itirafı

Myanmar'da
soykırım itirafı

​Müslümanları öldürüp toplu mezarlara gömdük, köyleri haritadan sildik.
İki yüz on bin<br>kahraman aranıyor

İki yüz on bin
kahraman aranıyor

​SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor.
Alışveriş ve tatilde<br>önceliğimiz güven

Alışveriş ve tatilde
önceliğimiz güven

​'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı.
Elleri kanlı<br>veliaht prensler

Elleri kanlı
veliaht prensler

​Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işledi.

PKK'ya<br>ortak operasyon

PKK'ya
ortak operasyon

​Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma.
Suç<br>duyurusu yağdı

Suç
duyurusu yağdı

​Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi.
Libya canisine<br>Alman koruması

Libya canisine
Alman koruması

​Almanya sayesinde Libya'daki yeni katliamlar için fırsat buldu.
Aman dikkat

Aman dikkat

​O klinikler korona servisleri kadar riskli.
8 yıl<br>hapis istemi

8 yıl
hapis istemi

​Genç kadına hakaretler edip aracın ön camını kırmıştı.
Üç ilden flaş karar

Üç ilden flaş karar

Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak.
Gıda terörüne geçit yok

Gıda terörüne geçit yok

Tekirdağ'da ​1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi.
Almanya'ya <br>net mesaj

Almanya'ya
net mesaj

​'Türkiye, oldubittiye müsaade etmeyecek.'
MİT mensuplarını <br>ifşa davasında karar

MİT mensuplarını
ifşa davasında karar

Barış Pehlivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Test sayısı <br>8 milyonu geçti

Test sayısı
8 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.