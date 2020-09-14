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Koronavirüs Suudi Arabistan kapılarını açıyor Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamaları yılbaşında kaldırılacak
DÜNYA

Suudi Arabistan kapılarını açıyor: Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamaları yılbaşında kaldırılacak

Suudi Arabistan kapılarını açıyor: Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamaları yılbaşında kaldırılacak

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre yılbaşından itibaren ülkeye giriş çıkışlara yönelik olan tüm kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı.Açıklamada, devlet memurları, iş adamları, hastalar, insani durumları olan ve öğrencilerin bu durumdan 15 Eylül'den itibaren istisna kılındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suudi Arabistan, yılbaşından itibaren ülkeye giriş çıkışlara dair tüm kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu.

Kapıları açıyor

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2021'den itibaren vatandaşların ülkeye giriş çıkışına dair tüm kısıtlamaların kaldırıldığını, nakil araçlarının geçişi için bütün kapıların açılmasına izin verileceğini açıkladı.

Açıklamada, devlet memurları, iş adamları, hastalar, insani durumları olan ve öğrencilerin bu durumdan 15 Eylül'den itibaren istisna kılındığı belirtildi.

Umre ziyaretleri de kademeli olarak başlayabilir

  • Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) vatandaşlarının da Suudi Arabistan'a girişlerinin de istisna kabul edildiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılma durumuna göre umre ziyaretinin de aşamalı olarak yeniden başlatılması için daha sonra çalışma yapılacağı ifade edildi.

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