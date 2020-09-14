Suudi Arabistan kapılarını açıyor: Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamaları yılbaşında kaldırılacak Suudi Arabistan kapılarını açıyor: Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamaları yılbaşında kaldırılacak Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre yılbaşından itibaren ülkeye giriş çıkışlara yönelik olan tüm kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı.Açıklamada, devlet memurları, iş adamları, hastalar, insani durumları olan ve öğrencilerin bu durumdan 15 Eylül'den itibaren istisna kılındığı belirtildi.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 02:57 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 04:08 AA