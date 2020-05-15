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Koronavirüs Suudi Arabistan ve BAEde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
DÜNYA

Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 292'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 210'a yükselirken, Katar'da da vaka sayıları arttı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 292'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede bugün 2 bin 307 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 49 bin 176'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 818 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 21 bin 869'a yükseldiği bilgisine yer verildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 210'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 747 kişide daha virüs tespit edilerek vaka sayısı 21 bin 813 olurken, enfekte olanlardan 398 kişinin sağlığına kavuşmasıyla şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 7 bin 328'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1153 artarak 29 bin 425'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, 190 kişinin iyileştiği ve iyileşen hasta sayısının 3 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

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