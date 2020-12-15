Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Suudi Arabistanda koronavirüs aşısı kayıtları başladı 3 aşamada yapılacak
DÜNYA

Suudi Arabistan'da koronavirüs aşısı kayıtları başladı: 3 aşamada yapılacak

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için kayıtların başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada aşıların ücretsiz olacağı belirtilirken, aşılamanın yaşa, kiloya ve kronik hasta gruplarına göre üç aşamada yapılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan da BioNTech ile Pfizer aşısını uygulayacak.
Suudi Arabistan da BioNTech ile Pfizer aşısını uygulayacak.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kayıtların başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı vatandaşların ve ülkede kalan kişilerin BioNTech ile Pfizer aşısına kayıt olabileceği internet bağlantısı paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aşıların ücretsiz olacağı belirtilirken, aşılamanın yaşa, kiloya ve kronik hasta gruplarına göre üç aşamada yapılacağı duyuruldu.

Pfizer ve Moderna koronavirüs aşısından servet kazanacak
KORONAVİRÜS
Pfizer ve Moderna koronavirüs aşısından servet kazanacak

Aşılar güvenilir ve etkili

Açıklamada, aşının test aşamalarını geçmesi, güçlü bir bağışıklık kazandırması ve sürekli antikor sağlaması nedeniyle güvenli ve etkili olduğu ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamalara göre, Suudi Arabistan etkinlik ve güvenlik standartlarını karşılayan aşıları, aşı sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerinden ilk alan ülkelerden olacağını duyurmuştu.

ABD’de ilk koronavirüs aşısı siyahi bir hemşireye yapıldı
KORONAVİRÜS
ABD’de ilk koronavirüs aşısı siyahi bir hemşireye yapıldı
Abone Ol Google News
Lukaşenko alay konusu

Lukaşenko alay konusu

​Belarus lideri koronavirüs ziyaretinde maskesini çıkarınca...
Define avcıları iş başında

Define avcıları iş başında

"​Tatilciler düşürsün, biz kazanalım."
Muhittin Böcekten CHPlilere sert eleştiri: Bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm

AYM'den Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Dosyası Genel Kurul'a sevk edildi.

Emeklilik<br>ikramiyesi müjdesi

Emeklilik
ikramiyesi müjdesi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güzel haberi duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.