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Koronavirüs Talimatı Erdoğan vermişti Türkiyeden Sırbistandaki Boşnaklara tıbbi malzeme
DÜNYA

Talimatı Erdoğan vermişti: Türkiye'den Sırbistan'daki Boşnaklara tıbbi malzeme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyinin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine ulaştı. Yardımlar Novi Pazar'ın yanı sıra bölgedeki Sjenica, Tutin, Prijepolje, Priboj, Nova Varos ve Kraljevo şehirlerine de dağıtılacak

Haber Merkezi AA
Türkiye, bir ülkeye daha ilaç oldu.
Türkiye, bir ülkeye daha ilaç oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık sistemiyle tüm dünyaya örnek olan Türkiye, bir ülkeye daha yardım malzemesi gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyinin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine ulaştı.

Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı
KORONAVİRÜS
Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı

Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye koronavirüs sürecinde tıbbi malzeme yardımı yapılacak
KORONAVİRÜS
Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye koronavirüs sürecinde tıbbi malzeme yardımı yapılacak
  • Hasta başı monitörü, pulsoxymetre, UV strerilizasyon lamba, oksijen regülatörü, perfüzyon pompası, video laringoskop, laringoskop, silikon ambu, cerrahi aspiratör, hastane nevresim takımı, yoğun bakım hasta karyolası, koruyucu maske, koruyucu tulum, gençlik merkezlerinde üretilen siperlik, maske, el sabunu, el dezenfektanı ve ıslak havludan oluşan yardım malzemeleri Novi Pazar şehrinde kurulan salgın hastanesine teslim edildi.

İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzeme desteği için Türkiye'ye teşekkür
KORONAVİRÜS
İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzeme desteği için Türkiye'ye teşekkür

Büyükelçiden Türkiye'ye teşekkür

Yardımların teslim törenine katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin yardım eli uzatmaya devam edeceğini anımsatarak yardım organizasyonunda emeği geçen herkese, özellikle de DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür etti.

Boşnak Milli Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen bu yardımların devam edeceği temennisinde bulundu.

  • Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, yardım malzemelerinin Novi Pazar'daki hastaların tedavi sürecine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak "Türk halkı ve devleti, yardıma her ihtiyacımız olduğunda yanımızda oldu." diye konuştu.

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Akgül ise ailesinin göç ettiği topraklara yardım etmekten memnuniyet duyduğunu ve Sancak bölgesine yardım etmeye devam edeceklerini belirterek destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı
KORONAVİRÜS
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı

"Dostlarımız bize hep destek oldu"

Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic ise Türkiye'de yaşayan Sancak kökenli iş adamlarının Türkiye ile Sırbistan arasında köprü vazifesi gördüklerini bu yardımla bir kez daha kanıtladıklarını ifade etti. Bunun Türkiye'den gelen ikinci yardım tırı olduğunu anımsatan Mahmutovic, "Dostlarımız zor zamanlarımızda bize destek oluyor. Yardım tırında bulunan malzemelerin çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Zira ülkemizin salgınla mücadelesi devam ediyor." dedi.

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