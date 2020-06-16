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Koronavirüs Tam bitti derken kabus geri döndü Yeni Zelandada 25 gün sonra iki yeni vaka
DÜNYA

Tam bitti derken kâbus geri döndü: Yeni Zelanda’da 25 gün sonra iki yeni vaka

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda’da 25 günün ardından 2 kişide virüs tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Geçtiğimiz günlerde son hastayı da taburcu ederek koronavirüs vakasını sıfırlayan Yeniz Zelanda'dan korktan bir haber geldi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ashley Bloomfield, 7 Haziran’da İngiltere’den Yeni Zelanda'ya gelen aynı aileden 30'lu ve 40'lı yaşlarda 2 kadında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

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İngiltere-Doha ve Avustralya’nın Brisbane kenti üzerinden aktarmalı olarak ülkeye gelen ve karantina altında tutulan kadınlarla ilgili Avustralya makamlarını bilgilendirdiklerini belirten Bloomfield, "Yeni bir vaka umduğumuz bir şey değildi ama aynı zamanda beklediğimiz ve ona göre de hazırlıklı olduğumuz bir şeydi." ifadesini kullandı.

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  • 2 hastanın aile bireylerinden biriyle temasta bulunduklarını bildiren Bloomfield, söz konusu kişinin de Kovid-19 testine tabi tutularak karantinaya alındığını söyledi.

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KORONAVİRÜS
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8 Haziran'da vakalar sıfırlanmıştı

Virüsün ortaya çıkmasıyla kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran ve aldığı sıkı tedbirlerle virüse karşı zafer elde eden Yeni Zelanda’da geçen hafta (8 Haziran) tüm hastaların iyileştiği açıklanmıştı.

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  • Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde 2 kez Kovid-19 testi uygulanıyor.

Yeni Zelanda’da Kovid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22'si hayatını kaybetmişti.

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