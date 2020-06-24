Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs TBMMde koronavirüs alarmı Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı
TÜRKİYE

TBMM'de koronavirüs alarmı: Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. İlk olarak 31 Mart'ta TBMM'de görevli doktorun testinin pozitif çıkmasının ardından basın koridorunda çalışan parlamento muhabirleri ve kurumları uyarılmıştı. Gerekli önlemler alınmasına rağmen vaka sayısının 17'ye yükselen Meclis'te son olarak CHP'nin bulunduğu bölgedeki çay ocağında bir kişinin testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, son vakanın ardından çay ocağının kapatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten etkilenen Türkiye'de salgın TBMM'ye de sıçramıştı. 31 Mart'ta Meclis'te görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, ikinci testi pozitif çıkmıştı. bunun üzerine doktorla son 14 günde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığın'ın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmıştı.

TBMM Hastanesi’nde görevli doktorun ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
TBMM Hastanesi’nde görevli doktorun ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı

Alınan tüm önlemlere rağmen meclis muhabirlerinden koridorlara ulaşarak artan vaka sayısı önceki gün 6 personelde görülmesiyle birlikte 17'ye yükselmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

TBMM'de koronavirüs alarmı: Genel sekreterlikte bir çalışanda koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
TBMM'de koronavirüs alarmı: Genel sekreterlikte bir çalışanda koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP koridorlarına ulaştı

Son olarak bugün Meclis'te düzenlenen CHP grup toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partinin bulunduğu bölgedeki çay ocağında bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Altay, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çay ocağının kapatıldığını bildirdi.

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
KORONAVİRÜS
TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Milletvekillerine koronavirüs testi: TBMM'deki bir doktorun ardından personelde de koronavirüs tespit edildi
KORONAVİRÜS
Milletvekillerine koronavirüs testi: TBMM'deki bir doktorun ardından personelde de koronavirüs tespit edildi

TBMM'de altı personelde daha koronavirüs çıktı: Sayı 17'ye yükseldi
KORONAVİRÜS
TBMM'de altı personelde daha koronavirüs çıktı: Sayı 17'ye yükseldi
Abone Ol Google News
Havacılıkta yeni normal

Havacılıkta "yeni normal"

​Neler değişti ve değişecek?
Terörist övdü, devleti katil ilan etti

Terörist övdü, devleti 'katil' ilan etti

​Kaftancıoğlu'nun 9 yıl hapis cezasına uzanan dosyası...
PKK inlerine bu bomba girecek

​Bakan Varank duyurdu: İlklere imza atarak testleri geçti.

​Kimi brandalara sardı kimi halılarla üstünü kapattı.

Haddini bil İsrail!

Haddini bil İsrail!

Mezarlık duvarındaki Türk Bayrağına saldırdılar!

Balık istifi yakalanınca Amerikan filmlerindeki gibi kaçmaya kalktı.

Ekipler alarma geçti adım adım sokakta koronavirüs şüphelisini aradı.

Korona mağduru çiftlere müjde

Korona mağduru çiftlere müjde

​İçişleri yeni genelge yayınladı, 1 Temmuz'da açılıyor.

​Bakan Ersoy koronavirüs test merkezleri için tarih verdi.
Kesinlikle tasvip etmiyoruz, çok tehlikeli

Kesinlikle tasvip etmiyoruz, çok tehlikeli

Tunç Soyer'in 'ayrı bayrak ve para' açıklamasına tepki.
YouTube'daki<br> büyük tehlike!

YouTube'daki
büyük tehlike!

​Çocuk istismarı içeren videolar kaldırılmadı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.