TBMM'de koronavirüs alarmı: Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten etkilenen Türkiye'de salgın TBMM'ye de sıçramıştı. 31 Mart'ta Meclis'te görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, ikinci testi pozitif çıkmıştı. bunun üzerine doktorla son 14 günde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığın'ın önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmıştı.

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Alınan tüm önlemlere rağmen meclis muhabirlerinden koridorlara ulaşarak artan vaka sayısı önceki gün 6 personelde görülmesiyle birlikte 17'ye yükselmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

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CHP koridorlarına ulaştı

Son olarak bugün Meclis'te düzenlenen CHP grup toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partinin bulunduğu bölgedeki çay ocağında bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Altay, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çay ocağının kapatıldığını bildirdi.

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