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Koronavirüs Teksas Üniversitesindeki Türk profesör konuştu Gen susturma çare olacak
DÜNYA

Teksas Üniversitesi'ndeki Türk profesör konuştu: Gen susturma çare olacak

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde çalışan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, gen susturma yöntemi ile Kovid-19’a karşı ilaç geliştirecek. Özpolat, “Şu anda üzerinde çalıştığımız gen terapisi ya da gen susturma terapisi ile başarılı olduğumuz taktirde aynı zamanda hem akciğer kanseri hastalarının hem de Kovid-19 hastalığının tedavisini sağlayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Özpolat ve ekibi
Bülent Özpolat ve ekibi

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde çalışan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, dünyada ilk kez, gen susturma yöntemi ile Kovid-19’a karşı ilaç geliştirecek. Prof. Dr. Özpolat, hem akciğer kanserinde hem Kovid-19’da çığır açacak bu araştırmanın detaylarını ilk kez anlattı.

AKCİĞER KANSERİ İLE BENZİYOR

Prof. Dr. Özpolat, geçen yıl akciğer kanserinin tedavisinde daha başarılı sonuçlar verecek “gen susturma yöntemi” ile ilaç geliştirme projesine başladığını belirterek “Akciğer kanseri ve Kovid-19’un bazı mekanizmaları birbirine çok benziyor. Bu nedenle pandemiden sonra kanser projemizi revize ettik ve aynı yöntemi Kovid-19’da ölümcül sonuçlara yol açan sitokin fırtınasına karşı ilaç geliştirmek üzere de kullanacağız” dedi.

EYLÜLDE DENEME BAŞLAYACAK

Birkaç ay içinde hayvan deneylerine başlayacaklarını ifade eden Özpolat, “Her şey yolunda giderse Eylül ayı gibi hasta denemelerine başlamayı planlıyoruz. Bu ilacı geliştirdiğimizde hem aşının başarısız olacağı vakalarda, hem de aşılanmamış nüfusta Kovid nedeniyle ortaya çıkabilecek ölümcül sitokin fırtınası tablosuna çözüm bulunmuş olunacak” diye konuştu.

İKİSİNİ DE TEDAVİ EDECEK

Akciğer kanserinin tedavisi için hedefledikleri genler ile Kovid-19’da sitokin fırtınasına yol açan bazı genlerin örtüştüğünü anlatan Özpolat, bu nedenle yeni geliştirecekleri ilacın hem akciğer kanserinde hem de Kovid’de etkili olacağını vurguladı. Özpolat şöyle devam etti: “Şu anda üzerinde çalıştığımız gen terapisi ya da gen susturma terapisi ile başarılı olduğumuz taktirde aynı zamanda hem akciğer kanseri hastalarının hem de Kovid-19 hastalığının tedavisini sağlayacağız.”

SUSTURURSAK BAŞARACAĞIZ

  • “Bu ikisinde de bağışıklık hücrelerinden salgılanan küçük hormonlar asıl sorun. Dolayısıyla onları susturduğumuzda ki bu genlerden en önemli iki tanesini belirledik, hem akciğer kanserinin büyümesini kontrol altına alabileceğiz hem de aynı ilaç ile Kovid-19’daki ölümcül sitokin fırtınasını kontrol altına almayı başaracağız.”

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