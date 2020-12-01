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Koronavirüs THY seyahat şartlarını açıkladı İşte tüm detaylar
TÜRKİYE

THY seyahat şartlarını açıkladı: İşte tüm detaylar

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs kısıtlamalarını açıklamıştı. Buna göre, hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi, hafta içi de belirli saatler aralığında kısıtlama uygulanacağı duyuruldu. Yeni gelişmenin ardından uçak bileti alan vatandaşlar nasıl seyahat edeceğini merakla internette aratmaya başladı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanlar uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilir." denildi. İşte seyahat şartları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar sonrasında uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan kişiler nasıl yol izleyeceğini merak ediyordu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." açıklamasını yaptı. Böylece uçak bileti olanlar uçuş belgelerini görevlilere göstererek havalimanına seyahat edebilecek.

THY'den koronavirüs önlemleri açıklaması: Kısıtlama saatlerinde uçuşu olanlar belgeleriyle seyahat edebilir
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THY'den koronavirüs önlemleri açıklaması: Kısıtlama saatlerinde uçuşu olanlar belgeleriyle seyahat edebilir

Kimler kısıtlama sürecinde seyahat edebilir?

Zorunlu sayılacak durumular

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

  • Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

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Rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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