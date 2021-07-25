Koronavirüs Tokyo Olimpiyatlarına akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 133e çıktı
DÜNYA

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 133'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tokyo Olimpiyatlarına akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 133e çıktı
Tokyo Olimpiyaatlarında koronavirüse yakalananların sayısı artıyor.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

  • Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

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