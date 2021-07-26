Koronavirüs Tokyo Olimpiyatlarında koronavirüs kabusu Vaka sayısı artıyor
DÜNYA

Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs kabusu: Vaka sayısı artıyor

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 148'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tokyo Olimpiyatlarında koronavirüs kabusu: Vaka sayısı artıyor
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.

Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

  • Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

Türkiye Çin'i Eze Eze Yendi
ÖZGÜN
Türkiye Çin'i Eze Eze Yendi

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 133'e çıktı
KORONAVİRÜS
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 133'e çıktı

Şölen başladı
SPOR
Şölen başladı

Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi
SPOR
Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi
Abone Ol Google News
Bayram bitti mesai başladı

Bayram bitti mesai başladı

Megakentte araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
Pasaport tehdidi!

Pasaport tehdidi!

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.
Memleketinizehoş geldiniz

Memleketinize
hoş geldiniz

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da<br>TIR dehşeti

Bursa'da
TIR dehşeti

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.
Herkes Uludağ'da onu arıyordu

Herkes Uludağ'da onu arıyordu

​Üç gün sonra Gülefer Boynukısa'dan güzel haber geldi.
BM ne iş yapar?

BM ne iş yapar?

​Müslüman dünyanın temsili yok.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru
Nüfusun yarısı göçmendi

Nüfusun yarısı göçmendi

​Prof. Dr. Adıgüzel, 1927'de yapılan ilk nüfus sayımına dikkat çekti.
Suriyelilerden sonra <br>sıra kime gelecek?

Suriyelilerden sonra
sıra kime gelecek?

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.
Tunus'ta<br>darbe girişimi!

Tunus'ta
darbe girişimi!

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.
Fransa ve İsrail <br>arasında Pegasus krizi

Fransa ve İsrail
arasında Pegasus krizi

​Macron, telefon ve numarasını değiştirdikten sonra izahat ve resmi açıklama istedi.
AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

AFAD’ın hızı yüzlerce kişiyi kurtardı

​Sel ve heyelan öncesinde alınan tedbirler olası can kayıplarını önledi.
Saldırı emri Münbiç’ten

Saldırı emri Münbiç’ten

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Sultanlar Çin'i ezdi

Sultanlar Çin'i ezdi

​A Milli Kadın Voleybol Takımımız, muhteşem bir başlangıç yaptı.
Albayrak Grubu'ndan yeni yatırım

Albayrak Grubu'ndan yeni yatırım

​Alport Batı Afrika'nın lojistik merkezi olacak.
İYİ Parti'den büyük iftira

İYİ Parti'den büyük iftira

Ömer ​Halisdemir'i darbeci ilan ettiler.
Martel'in hayranı çıktı

Martel'in hayranı çıktı

​Endülüs'te Müslümanları yenilgiye uğratmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.