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Koronavirüs Trumptan maske üretim tesisine maskesiz ziyaret Sosyal medyadan tepki yağdı
DÜNYA

Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret: Sosyal medyadan tepki yağdı

Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Trump, Arizona'daki bir maske üretim tesisini ziyaret etti, ziyarette maske takmayan Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu. Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi " Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.

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