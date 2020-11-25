Tüm dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 60 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti. ABD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan, 6 milyon 121 bin 449 ile Brezilya, 2 milyon 153 bin 815 ile Fransa, 2 milyon 138 bin 828 ile Rusya, bir milyon 614 bin 126 ile İspanya, bir milyon 538 bin 794 ile İngiltere, bir milyon 171 441 ile İngiltere, bir milyon 455 bin 22 ile İtalya, bir milyon 381 bin 795 ile Arjantin, bir milyon 262 bin 494 ile Kolombiya ve bir milyon 60 bin 152 ile Meksika izliyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 16 Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti. BD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda. ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan takip ediyor. Diğer ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle: Brezilya'da 6 milyon 121 bin 449 Fransa'da 2 milyon 153 bin 815 ile Rusya'da 2 milyon 138 bin 828 İspanya'da bir milyon 614 bin 126 İngiltere'de bir milyon 538 bin 794 İtalya'da bir milyon 455 bin 22 Arjantin'de bir milyon 381 bin 795 Kolombiya'da bir milyon 262 bin 494 Meksika'da bir milyon 60 bin 152 ile Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi, 41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KORONAVİRÜS 25 gündür yeni vaka yok: Avustralya’nın Victoria eyaletinde koronavirüs hasta sayısı sıfırlandı

Bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi, 41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.