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Tüm dünyada güncel koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 60 milyonu geçti

Tüm dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 60 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti. ABD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan, 6 milyon 121 bin 449 ile Brezilya, 2 milyon 153 bin 815 ile Fransa, 2 milyon 138 bin 828 ile Rusya, bir milyon 614 bin 126 ile İspanya, bir milyon 538 bin 794 ile İngiltere, bir milyon 171 441 ile İngiltere, bir milyon 455 bin 22 ile İtalya, bir milyon 381 bin 795 ile Arjantin, bir milyon 262 bin 494 ile Kolombiya ve bir milyon 60 bin 152 ile Meksika izliyor.

Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
FOTOĞRAF 16
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Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti.
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BD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.
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ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan takip ediyor.
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Diğer ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle:
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Brezilya'da 6 milyon 121 bin 449
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Fransa'da 2 milyon 153 bin 815 ile
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Rusya'da 2 milyon 138 bin 828
Title
İspanya'da bir milyon 614 bin 126
Title
İngiltere'de bir milyon 538 bin 794
Title
İtalya'da bir milyon 455 bin 22
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Arjantin'de bir milyon 381 bin 795
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Kolombiya'da bir milyon 262 bin 494
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Meksika'da bir milyon 60 bin 152 ile
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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi,
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41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Title
Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.


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