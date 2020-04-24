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Koronavirüs Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu
DÜNYA

Tüm dünyada umut olarak görülen Remdesivir ilacının denemesi başarısız oldu

Koronavirüs tedavisi için umut olabileceği düşünülen "remdesivir" adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Denemeyle ilgili rapor, Dünya Sağlık Örgütü'nün kamuya açık klinik denemeler veri tabanında yayımlandı. Örgüt, bir süre sonra yanlışlıkla yayımlandığını söylediği raporu kaldırdı. Raporda "Remdesivirin klinik ve virolojik bir faydası görülmedi" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Umutla beklenen ilaç işe yaramadı.
Umutla beklenen ilaç işe yaramadı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yanlışlıkla yayımladığı bir belgede, koronavirüs tedavisi için umut olabileceği düşünülen "remdesivir" adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre raporda Çin'de 237 hastayla yapılan denemede ilacın hastalara faydası olmadığı ve kan dolaşımı sistemindeki patojenlerin varlığını azaltmadığı belirtildi.

İlacın üreticisi Amerikan Gilead Sciences şirketi ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savundu.

"Klinik ve virolojik faydası görülmedi"

Denemeyle ilgili rapor, WHO'nun kamuya açık klinik denemeler veri tabanında yayımlandı. Örgüt, bir süre sonra yanlışlıkla yayımlandığını söylediği raporu kaldırdı.

Testler sırasında 159 hastaya remdesivir, 79 hastaya da plasebo verildi.

Bir ay sonra ilacın verildiği hastaların yüzde 13,9'u hayatını kaybetti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 12,8'inin öldüğü belirtildi.

Raporda "Remdesivirin klinik ve virolojik bir faydası görülmedi" denildi.

Belgelerde 18 hastada yan etkiler nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığı belirtiliyor.

Gilead ise Afrika'da Ebola salgınında da denenen ve başarısız olan ilaçla ilgili denemenin sonuçlarının yanlış yansıtıldığını, remdesivir'in hafif belirtiler gösteren hastalarda faydalı olabileceğini savundu.

Gilead Sözcüsü, düşük katılım nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığını, bu nedenle sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını söyledi.

Sözcü, devam eden diğer denemelerin ilaçla ilgili daha net bir tablo ortaya koyabileceğini belirtti.

Çin'deki denemenin başarısız olduğunun açığa çıkmasından sonra Gilead hisseleri, ABD hisse senedi piyasalarındaki üç ana endekste de değer kaybetti.

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