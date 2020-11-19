Tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin, koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi

Geçtiğimiz hafta ABD merkezli Pfizer ile Almanya’da Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısında koruma ve etkililik oranının yüzde 90’ları aştığı açıklanmıştı. Dünya çapında geniş yankı bulan açıklamanın ardından dün gece müjdeli bir haber daha geldi.

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Gelecek ay hazır

BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin Reuters’a açıklamalarda bulunarak koronavirüs aşısının gelecek ay hazır olabileceğini söyledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne “acil durumda kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.

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"Noel'den önce dağıtırız"

Şahin, “Eğer her şey yolunda giderse ABD’den acil durumda kullanım iznini Aralık ayının ilk yarısında ya da ikinci yarısının başlarında alabileceğiz" ifadelerini kullandı. Şahin, Avrupa Birliği’nin şartlı onayının ise Aralık ayının ikinci yarısında verilebileceğini dile getirdi, "Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı” ifadelerini kullandı.

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Şahin, “Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel’den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse” dedi.

Prof. Dr. Şahin, Cuma günü ABD’deki resmi makamlara başvuru yapılacağını açıkladı.

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