Koronavirüs Türk bilim insanı Prof Dr Uğur Şahinden kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması
DÜNYA

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması

Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de görülen yeni mutasyona karşı da Pfizer/BioNTech aşısının etkili olacağını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin.
BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan Koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

  • Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını söyledi.

CNNTürk'te yer alan bilgilere göre henüz Koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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YENİ MUTASYONA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

“VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

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NEREDEN GELDİ?

Varyant alışılmadık derecede yüksek oranda mutasyona uğradı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen "17 değişikliği" ortaya çıkardıklarını söyledi.

  • Araştırmacılara göre en olası açıklama ise, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması görünüyor.

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