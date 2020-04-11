Koronavirüs Türkiye Fırıncılar Federasyonu Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
TÜRKİYE

Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek." dedi.

Haber Merkezi AA
Sokağa çıkma yasağı haberinin ardından birçok kişi fırın ve marketlere akın etti.
Sokağa çıkma yasağı haberinin ardından birçok kişi fırın ve marketlere akın etti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.

Bütün fırınların bilgilendirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."

Sokağa çıkma yasağı sonrası illerden gelen en ilginç fotoğraflar
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Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da vatandaşlar fırınlara akın etti.
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Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti.
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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti.
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Kuşadası’nda trafik kilitlendi, fırın ve marketler vatandaşların akınına uğradı.
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Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti.
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İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de yoğunluk yaşandı.
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Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti.
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Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy’de bir manavda kuyruk oluştu.
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Aydın’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
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Mersin'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
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Van’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
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Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı.
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2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular’ı sokağa döktü.
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Antalya’da fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı.
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Kayseri’de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar alışverişleri için marketlere ve fırınlara akın etti.
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Sokağa çıkma yasağı sonrası illerden gelen en ilginç fotoğraflar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, maerketlere ve fırınlara akın etti. Birçok ilden sokağa çıkma yasağı öncesinde ilginç fotoğraflar geldi.


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