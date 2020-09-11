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Koronavirüs Türkiye, Zambiyaya 20 bin maske desteğinde bulunacak
DÜNYA

Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteğinde bulunacak

Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteğinde bulunacak

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkeye tıbbı malzeme ve maske yardımında bulunan Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteği sağlayacak.

Haber Merkezi AA
Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteğinde bulunacak.
Türkiye, Zambiya'ya 20 bin maske desteğinde bulunacak.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zambiya'ya 20 bin maske desteği sağlayacak.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Atilla Ödünç, yaptığı açıklamada, TBMM Türkiye-Zambiya Dostluk Grubu Başkanı olduğunu söyledi.

Ödünç, Kovid-19 salgınının sadece Türkiye'de değil neredeyse dünyanın tamamında etkili olduğuna işaret etti.

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İhtiyaç halinde yardımlarımız devam edecek

İnegöl Belediyesi ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) desteğiyle maske çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Ödünç, şunları kaydetti:

  • "İnşallah bu üretilen maskeleri önümüzdeki günlerde Zambiya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ne takdim edeceğiz. Aynı zamanda iş adamları yemekte buluşacak. Önemli olan, Balkanlar, Türkiye ve Afrika arasında ticaret köprüsü oluşturmak. İnşallah bu ziyaretimiz olumlu sonuçlara vesile olacak. Yaklaşık 20 bin maske götüreceğiz. İhtiyaç halinde yardımlarımız devam edecek."

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