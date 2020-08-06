Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Korona vakasının en az görüldüğü 5 ilden biri olan Bilecikte vaka patlaması yaşanıyor
TÜRKİYE

Türkiye’de vaka sayısı en az olan 5 ilden Bilecik’te vakalar arttı

Korona vakasının en az görüldüğü 5 ilden biri olan Bilecik’te vaka patlaması yaşanıyor

Türkiye genelinde koronavirüs vakasının en az bulunan iller arasında yer alan Bilecik'te son günler yaşanan vaka artışları nedeniyle hastanelerde tedavi gören hasta sayısı artış gösterdi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk de geçtiğimiz haftalarda korona vakasının en az olduğu 5 il arasında yer aldığını söyleyerek, "Bugün itibariyle Bilecik’te 197 pozitif vakanın 19’u hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakım ve entübe hastamız yok" ifadeleri ile duruma açıklık getirdi.

Haber Merkezi İHA
Bilecik'te yapılan denetimlerden...
Bilecik'te yapılan denetimlerden...

İçişleri Bakanlığının talimatıyla korona virüs denetimi 81 ilde olduğu gibi Bilecik’te de yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyenle ilgili kapsamlı bir denetim yaparken, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti. Polis ekipleri özellikle Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün geçiş yapacağı noktalarda vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulundular. Motorize ekipler de devriye gezerek megafonlardan virüse karşı sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İHA
Bilecik'te yapılan denetimlerden...

Kastamonu Valisi Çakır: Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz
GÜNDEM
Kastamonu Valisi Çakır: Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz

"Çocuklara tedbirler kapsamında açıklama yaptı"

Bilecik eski Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Vali Şentürk öncülüğünde başlayan denetimde Atatürk Bulvarı, Teyfikbey Caddesi’ndeki tüm iş yerleri denetlendi. Çocuklara virüs önlemleri hakkında bilgi veren Vali Şentürk, annesi ile bebek arabasında gezintiye çıkan bir çocuğa da esprili bir şekilde "Masken nerede" diyerek, anneyi uyardı. Atatürk Bulvarı üzerinde simitçi dükkanlarındaki iş yeri sahiplerini uyaran Vali Şentürk, dükkan önüne konulan masalarda kimsenin oturmaması yönünde uyarıda bulunarak, vatandaşların alacağını alarak devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İHA
Bilecik'te yapılan denetimlerden...

Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor
KORONAVİRÜS
Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor

"Bilecik’te 197 pozitif vakanın 19’u hastanelerde tedavi görüyor"

Denetim sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Şentürk, "Korona virüs tehdidini minimuma indirmek amacıyla bu noktada kamuoyunun daha da bilinçlenmesini sağlamak üzere tüm Türkiye de hepimiz için, sağlık için bütün iş yerlerimizi, ilimizin bütün ilçelerinde topluma açık alanları, park alanları mesire alanları, lokantalar bütün iş yerlerini denetliyoruz. Tabi bizim amacımız bu noktada öncelikle bir bilinç oluşturmak. Korna virüsün mart ayında ilk vakası ortaya çıktıktan sonraki süreçte alınan tedbirlerimizde ilimiz adına da gayet iyi bir ivme kazanmıştık. Özellikle mayıs ayı hemen, hemen o vaka ile geçtiğimiz bir ay olmuştu. Fakat sonrasında hareketlilik başlayınca ilimizde de tüm Türkiye’de olduğu gibi bir hareketlenme başladı. Özellikle son bir haftadır maalesef ki rakamlar günlük 8 ile 10’lara ulaştı. Bizi tedirgin etti doğrusu. Dünkü vakamız 4 idi. Malumunuz biz numuneleri alıyoruz. Bir gün sonra sonuçları bize geliyor Bursa’dan. Bugün vakamız 4 ondan önce ki gün 7, ondan önceki gün 12 idi. Bu aralık 8 ile 10 arasında değişiyor. En üst seviye 12 gördük ve şuan bizim hedefiz sıfır vaka. Bilecik il genelimizde 197 pozitif vaka var. 19 hastamız hastanede tedavi altında. Yoğun bakım ve entübe hastamız yok" dedi.

Bakan Soylu denetimde: Halk otobüsüne bindi, çarşı pazar dolaşıp vatandaşı uyardı
KORONAVİRÜS
Bakan Soylu denetimde: Halk otobüsüne bindi, çarşı pazar dolaşıp vatandaşı uyardı

Dünya genelinde koronavise yakalananların sayısı 19 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavise yakalananların sayısı 19 milyonu aştı

Meclis'te korona alarmı: 44 vaka tespit edildi, dokuzu milletvekili
KORONAVİRÜS
Meclis'te korona alarmı: 44 vaka tespit edildi, dokuzu milletvekili

Konya’da önemli koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar şehirden çıkamayacak
KORONAVİRÜS
Konya’da önemli koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar şehirden çıkamayacak

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Abone Ol Google News
Ayasofyaya akın sürüyor

Ayasofya'ya akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı ziyaretçiler kapıda kuyruk oluşturuyor.
Beşiktaşta duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.
Mısıra ihanet ediyor

​Libya'ya gidip Hafter işgalindeki Sirte ve Cufra'yı işaret etti.

Formayı giydi

Formayı giydi

Sarı lacivertliler yeni sezon transferlerini açıklamaya başladı.
Geri döndü

Geri döndü

Fenerbahçe eski oyuncusuyla anlaşmaya vardı.
Sokağa çıkma<br>yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma
yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama.
Bir dev<br>satın alma daha

Bir dev
satın alma daha

​Dünyaca ünlü şirket Türkiye'yi radarına aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.