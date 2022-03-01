Türkiye'nin 1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: 'Kısıtlamalar kaldırılıyor' mesajı

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 bin 885 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,10 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 719 bin 490’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

'Kısıtlamalar kaldırılıyor' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız” dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu