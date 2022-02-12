Koronavirüs Türkiyenin 12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Ağır hasta sayısı bin civarında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısı bin civarında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 12 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının bin civarında olduğunu belirterek, "Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız." dedi. İşte 12 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısı bin civarında
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 272 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 bin 193 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,77, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,73 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 940 bin 936 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: Ağır hasta sayısı bin civarında

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." dedi.

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